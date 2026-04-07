Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 31 de marzo de 2026

Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso hoy martes 7 de abril de 2026 Consulta aquí a cuánto está el dólar este martes 7 de abril en México y conoce el tipo de cambio.



Video Filántropo reparte tarjetas de gasolina ante aumento de precios en EEUU

El precio del dólar hoy 7 de abril de 2026 en México vuelve a colocarse en el centro de la conversación económica, en un entorno internacional que sigue dominado por la incertidumbre por la guerra en Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump contra Irán.

La cautela manda en los operadores financieros mientras observan el desarrollo del conflicto, especialmente ante el impacto que puede tener sobre el suministro energético global. La volatilidad no ha desaparecido, y cada nueva declaración de Trump mueve expectativas en cuestión de horas.

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En paralelo, los precios del petróleo continúan elevados, reflejando el nerviosismo por posibles interrupciones en el flujo de crudo. Este factor añade presión adicional en el mercado de divisas, incluido el peso mexicano.

El resultado es un tipo de cambio sensible a cualquier señal geopolítica, en un escenario donde la estabilidad depende más de decisiones políticas y militares que de indicadores tradicionales.

Guerra en Oriente Medio: se acerca el ultimátum y crece la tensión

La atención global está puesta en el ultimátum lanzado por Trump, que exige a Irán reabrir el estrecho de Ormuz antes de la medianoche o enfrentarse a ataques masivos contra su infraestructura civil, algo que los críticos recuerdan que podría ser constitutivo de crímenes de guerra.

No es la primera vez que se fija una fecha límite. En semanas anteriores ya se habían planteado plazos similares que terminaron ampliándose. De hecho, esta tendencia a lanzar amenazas y retirarlas cuando se acerca el plazo ya incluso ha dado pie a que los críticos hablen de "TACO", por "Trump always chickens out" (Trump siempre se acobarda).



Irán, por su parte, no ha dado señales de ceder. Ha rechazado propuestas de alto el fuego y ha advertido que responderá atacando infraestructuras energéticas en países del Golfo si se concreta una ofensiva estadounidense.

Mientras tanto, los combates continúan. Los ataques aéreos y los intercambios de misiles siguen elevando el número de víctimas y alimentando el riesgo de una escalada mayor en toda la región.

Economía global: bloqueo en Ormuz y mercados en equilibrio inestable

El punto crítico sigue siendo el estrecho de Ormuz. Su bloqueo ha alterado el flujo de petróleo y gas a nivel mundial, generando un impacto directo en los precios de la energía y en la estabilidad económica global.

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El crudo se mantiene en niveles elevados, con el West Texas Intermediate rondando los 115 dólares y el Brent por encima de los 111, muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra.

Los mercados bursátiles reflejan esta incertidumbre. Aunque algunas plazas han mostrado avances moderados, el comportamiento general es de cautela, con movimientos contenidos mientras los inversores esperan claridad sobre el desenlace del conflicto.

Gobiernos y economías ya empiezan a sentir el impacto. El aumento en los precios de la energía ha reavivado temores inflacionarios y ha obligado a varios países a considerar medidas de apoyo para mitigar el golpe.

A cómo está hoy el dólar en México

El tipo de cambio en México se mantiene atento a los movimientos globales.

El precio del dólar hoy, martes 7 de abril de 2026, se ubica en 17.7932 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con datos de referencia de Banco de México.