Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 31 de marzo de 2026

Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso hoy jueves 9 de abril de 2026 Consulta aquí a cuánto está el dólar este jueves 9 de abril en México y conoce el tipo de cambio.



Video México estima un crecimiento del PIB de 2.4% para 2027 e inflación a la baja

El precio del dólar en México hoy, 9 de abril de 2026, amanece marcado por las nuevas señales sobre el rumbo de la economía del país y América Latina, el anuncio del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre el desarrollo del gas natural para hacer frente a la incertidumbre energética que viene de la guerra en Irán.

En el plano internacional, la atención de los mercados sigue centrada en el estrecho de Ormuz y en si finalmente se normaliza el tráfico marítimo con el alto el fuego acordado por el régimen iraní con el presidente Donald Trump con la mediación de Pakistán.

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La incertidumbre en los mercados petroleros llevó al gobierno de México a anunciar un plan para reducir la dependencia de las importaciones energéticas.

En tanto, el Banco Mundial rebajó su previsión de crecimiento para América Latina al 2.1 % en 2026 y señaló a México como una de las economías con menor dinamismo, con una expansión estimada de 1.3 %.

Energía en México: el plan de gas de Claudia Sheinbaum

El plan anunciado por Sheinbaum para reducir la dependencia energética del exterior busca aprovechar yacimientos de gas natural.

El proyecto evita el uso del término fracking y plantea un enfoque de extracción “sustentable”, con un comité técnico que evaluará durante dos meses métodos menos dañinos, como el uso de agua no potable y la reducción de químicos.

México es el mayor comprador de gas de Estados Unidos, y el gobierno sostiene que aumentar la soberanía energética es una necesidad en un contexto internacional inestable.

La propuesta se presenta en paralelo a proyectos de infraestructura para importar más gas y cubrir la creciente demanda eléctrica, lo que anticipa debate sobre el modelo energético.

Guerra y petróleo: Ormuz sigue condicionando los mercados

El alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán abrió la puerta a la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque los reportes que llegan del lugar hablan de un tránsito limitado y bajo control iraní.

Datos de seguimiento marítimo muestran que solo unos pocos buques cruzaron el estrecho en el primer día de la tregua, mientras muchas embarcaciones continúan apagando sus sistemas de localización.

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Además, agencias semioficiales iraníes publicaron un mapa que sugiere que la Guardia Revolucionaria colocó minas en el estrecho durante la guerra. El gráfico marca una “zona de peligro” sobre la principal ruta.

Desde Washington, Donald Trump aseguró que las fuerzas militares estadounidenses permanecerán desplegadas en la región hasta que se cumpla un “acuerdo real”, y advirtió de una posible escalada si no ocurre. Irán, por su parte, condiciona el tránsito a que cesen los ataques en Líbano, donde Israel ha intensificado los ataques.

Este panorama de evidente fragilidad en el acuerdo llevó al precio del crudo volvió a subir por encima de los 97 dólares.

Precio del dólar hoy en México

El precio del dólar hoy se ubica en 17.4157 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México.