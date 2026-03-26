Irán Cinco puntos claves para entender el plan de Trump para poner fin a la guerra en Medio Oriente En medio de una escalada que ha sacudido a Medio Oriente durante semanas, el gobierno de Donald Trump habría enviado a Irán un ambicioso plan de 15 puntos con el objetivo de frenar el conflicto.

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En medio de una escalada bélica que ha sacudido a Medio Oriente durante semanas, el gobierno de Donald Trump habría enviado a Irán un ambicioso plan de 15 puntos con el objetivo de frenar el conflicto.

Aunque los detalles completos permanecen bajo reserva, fuentes diplomáticas revelaron a The New York Times los elementos clave que permiten entender el alcance y las implicaciones de esta propuesta, a 26 días del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó la reacción de Teherán.

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1. Un plan de 15 puntos que no se hizo público

Washington envió a Irán un plan de 15 puntos para buscar poner fin a la guerra en Medio Oriente, según revelaron dos funcionarios diplomáticos al medio estadounidense, lo que puso de manifiesto la intención del gobierno de Donald Trump de poner fin al conflicto armado ante las duras repercusiones económicas para el país y a nivel global.

Aunque el documento no se hizo público, el documento podría abordar temas sensibles como el programa nuclear, los misiles balísticos de Irán y el control de rutas marítimas.

2. Pakistán, el intermediario

El plan habría sido entregado a través de Pakistán, un actor clave en esta compleja red diplomática. El jefe del ejército paquistaní, Syed Asim Munir, ha jugado un papel central como interlocutor entre Washington y Teherán, facilitando el intercambio de mensajes en un contexto donde la comunicación directa resulta difícil y riesgosa.

Medios internacionales han reportado que Munir habría mantenido conversaciones telefónicas con el presidente Trump para hablar del conflicto, aprovechando el puente que se había formado desde meses atrás.

Musulmanes chiítas se sitúan sobre representaciones de las banderas de Estados Unidos e Israel con imágenes del presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu durante una manifestación anual del Día de Al-Quds para mostrar la importancia de Jerusalén para los musulmanes y en solidaridad con los pueblos palestino e iraní, en Peshawar, Pakistán, el viernes 13 de marzo de 2026. (Foto AP/Muhammad Sajjad) Imagen Muhammad Sajjad/AP

3. El estrecho de Ormuz, punto crítico del conflicto

Uno de los temas más delicados, que habrían sido incluidos en la propuesta, es la situación en el estrecho de Ormuz. Desde el inicio de la guerra, Irán ha restringido el paso de embarcaciones occidentales, afectando gravemente el suministro global de petróleo y gas. Este punto es crucial no solo para la región, sino para la economía mundial.

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Uno de los funcionarios reveló que el plan incluye las rutas marítimas, debido a que Irán ha bloqueado el paso seguro de la mayoría de los barcos occidentales a través del estrecho, una vía marítima estratégica de entrada y salida del golfo Pérsico, lo que ha cortado el suministro mundial de petróleo y gas natural y ha disparado los precios.

4. Una propuesta en plena escalada militar

El plan llega en un momento especialmente tenso: mientras continúan los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, Irán sigue lanzando misiles hacia sus adversarios.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reconoció que la diplomacia estaba en marcha, pero dijo que mientras siguen las negociaciones, la operación Furia Épica, que tan solo en su primera semana costó 11,300 millones de dólares, continuará activa.

Mientras el presidente Trump y sus negociadores exploran esta nueva posibilidad de diplomacia, la operación Furia Épica continúa sin descanso para alcanzar los objetivos militares establecidos por el comandante en jefe y el Pentágono Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

Seguirán negociaciones con Irán, dice Leavitt en conferencia de prensa. Imagen AP

5. Rechazo inicial desde Irán

Según reportes de la televisión estatal iraní, el gobierno habría rechazado la propuesta en sus primeras reacciones. Esto pone en duda la viabilidad inmediata del plan, especialmente considerando las tensiones internas en Irán y la incertidumbre sobre quién tiene actualmente la autoridad para negociar tras los recientes ataques a su cúpula política.

En conjunto, estos cinco puntos muestran un intento significativo, aunque incierto, de abrir una vía diplomática en uno de los conflictos más volátiles del momento. La combinación de presión militar, mediación internacional y objetivos estratégicos globales convierte este plan en una pieza clave para entender el rumbo que podría tomar la región en las próximas semanas.