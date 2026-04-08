Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 31 de marzo de 2026

Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso hoy miércoles 8 de abril de 2026 Consulta aquí a cuánto está el dólar este miércoles 8 de abril en México y conoce el tipo de cambio.



Video Tregua temporal entre EE.UU. e Irán baja el petróleo y alivia precios en Los Ángeles, por ahora

El precio del dólar hoy, 8 de abril de 2026, sigue en el mismo entorno de las últimas semanas, marcadas por la volatilidad en la cotización del petróleo por la guerra en Irán y por los reportes de debilidad en la economía mexicana, dos factores que están condicionando el comportamiento del tipo de cambio.

En el escenario interno de México, crece la preocupación entre los observadores de la economía por las aparentes señales de desaceleración y cierta tensión inflacionaria, elementos que pueden tener un impacto en a cómo está el dólar.



La cotización del peso mexicano hoy también está al pendiente del escenario internacional, con el ultimátum de Donald Trump y su amenaza de aniquilar la civilización iraní en un solo día, que algunos vieron como una alusión a un ataque nuclear.

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Horas antes de que se cumpliera el plazo, Trump anunció un acuerdo para un alto el fuego de dos semanas. Estas idas y venidas causaron un día de alta volatilidad en los mercados, en particular en el del petróleo.

Guerra en Oriente Medio: alto el fuego, dudas y el futuro del estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas que busca abrir una ventana para reactivar la navegación en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro global de energía.

Ambos países se declararon vencedores tras el acuerdo. El presidente Trump calificó el pacto como una “victoria total”, mientras que desde Teherán el Consejo Supremo de Seguridad Nacional habló de una derrota “histórica” del enemigo.



El pacto incluye el compromiso de continuar con conversaciones en Pakistán, país que ha jugado un papel central como mediador. Incluye además la posible reapertura del estrecho durante ese periodo, siempre que cesen los ataques, aunque Irán insiste en mantener su control sobre esta ruta estratégica y ha puesto sobre la mesa un plan más amplio que incluye el levantamiento de sanciones.

Pese al anuncio, la situación dista de estabilizarse ya que continuaron los ataques con drones y misiles. Israel además anunció que continuaría con sus planes en el sur del Líbano, alegando que allí la tregua ni siquiera aplicaría.

Economía en México: señales de debilidad en medio de la incertidumbre global

El entorno económico mexicano sigue mostrando signos de fragilidad. Datos recientes apuntan a una desaceleración clara de la actividad, con caídas en sectores clave como el primario, el industrial y los servicios, reflejadas en el Indicador Global de la Actividad Económica.

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El consumo privado también ha perdido fuerza, con retrocesos mensuales y un comportamiento desigual entre bienes nacionales e importados. La inversión, por su parte, continúa debilitándose, especialmente en el componente privado, lo que limita las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.

A esto se suma la presión inflacionaria. De acuerdo con un sondeo de Reuters, la inflación general habría alcanzado el 4.63 % anual en marzo, su nivel más alto desde finales de 2024, alejándose del objetivo del banco central, aunque la inflación subyacente mostraría una ligera moderación.

Analistas consultados por Citi recortaron su previsión de crecimiento para 2026 a 1.4%, mientras persisten dudas sobre el impacto de factores externos como el conflicto en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y la evolución del comercio con Estados Unidos en el marco del T-MEC.

A cómo está el dólar hoy en México

A pesar de este escenario de incertidumbre global y las señales mixtas en la economía local, el tipo de cambio mantiene una dinámica parecida a la de las últimas semanas.