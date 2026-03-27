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El precio del dólar en México hoy viernes 27 de marzo de 2026 sigue estable, resistiendo a los sobresaltos provocados en los mercados internacionales por la guerra en Oriente Medio y las dudas sobre las supuestas negociaciones en cuya existencia insiste Donald Trump.

Y es que las versiones de Washington y Teherán siguen cruzadas. Mientras Trump habla en los medios de avances y presiona para que Irán “tome en serio” las conversaciones, en la capital iraní insisten en que no existe ningún diálogo formal y en su rechazo a la propuesta de alto el fuego del republicano.

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Mientras sigue esa discusión, la guerra sigue escalando con más ataques, el despliegue de más tropas estadounidenses en la región y el estrecho de Ormuz bajo un control cada vez más estricto por parte de Irán, que ha convertido el paso en un punto de presión clave para la economía global.

Caída bursátil, petróleo al alza y presión sobre la economía global

Lo que tampoco duró mucho fue la aparente tregua en los mercados que propició que Trump retirara su amenaza de destruir la infraestructura energética de Irán (algo que los críticos apuntan que sería un crimen de guerra) si no reabre el estrecho de Ormuz.

El jueves, Wall Street volvió a caer con fuerza y registró su peor jornada desde que comenzó la guerra: el S&P 500 perdió 1.7%, el Dow Jones cayó 469 puntos y el Nasdaq se desplomó 2.4%, entrando en lo que los inversionistas llaman una “corrección”.

El petróleo también reaccionó en la tónica de volatilidad. El Brent subió casi 5% hasta cerca de 102 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense de referencia, el barril WTI, también avanzó con fuerza. El encarecimiento de la energía volvió a encender las alertas sobre inflación y presionó al alza los rendimientos de los bonos.

Ese movimiento en los bonos —con el rendimiento a 10 años subiendo hasta 4.42%— ya empieza a trasladarse a la economía real, encareciendo créditos, hipotecas y financiamiento para empresas, en un momento en que el mercado laboral muestra señales de enfriamiento.

Detrás de esta tensión están, en buena medida, las noticias que llegan sobre la situación en el estrecho de Ormuz. Irán ha reforzado su control sobre la estratégica vía y, según datos del sector marítimo, opera un sistema similar a una “caseta de peaje”, donde algunos buques deben pagar —incluso en yuanes— para poder cruzar.

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El impacto es directo: el tráfico por la vía que antes de la guerra atravesaba un quinto del crudo mundial ha caído drásticamente, lo que agrava el riesgo de una crisis energética global.

Precio del dólar en México hoy

La cotización del dólar en México se ubica hoy en 17.7957 pesos por dólar, de acuerdo con el Banco de México, una franja en la que lleva relativamente estable a pesar de los vaivenes de la economía mundial.