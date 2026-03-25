Medio Oriente Una guerra de contradicciones y propaganda también es librada todos los días A pocos días de cumplirse un mes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán, los bombardeos y ataques en Medio Oriente están acompañados por una artillería comunicacional de afirmaciones y declaraciones en las que las partes en conflicto venden su versión de la realidad.

Por: Ernesto Tovar Síguenos en Google

Video Irán rechaza plan de EEUU para poner fin a la guerra; Casa Blanca insiste por tercer día en que siguen diálogos con Teherán

Este miércoles Irán rechazó un plan de paz presentado por EEUU y aseguró que no hay negociaciones en curso con Washington sino la voluntad de "seguir resistiendo" los embates de la guerra. Pero, contradictoriamente, poco minutos antes la Casa Blanca había reiterado que están ocurriendo "conversaciones productivas" con Teherán, algo que ha sostenido el presidente Donald Trump desde principios de semana.

Estas declaraciones son otro ejemplo de como las partes en conflicto intentan difundir o imponer su versión sobre la situación del conflicto en el Medio Oriente desde el incio hace 26 días. Y en estos esfuerzos han abarcado temas como capacidad del despliegue de fuerzas, situación militar del enemigo, estado de salud de los líderes o acusaciones de violaciones a leyes internacionales.

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Al principio del conflicto, el 28 de febrero, el presidente Trump anunció que se habían iniciado operaciones militares en Irán. Y cuando se conoció de la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, Trump afirmó que muchas fuerzas militares iraníes deseaban dejar de pelear.

Y ese mismo día añadió que "Irán expresó que ejecutará duros ataques, los peores que hayan llevado a cabo. MEJOR QUE NO LO HAGAN O SERÁN GOLPEADOS POR UNA FUERZA NUNCA VISTA".

Esta declaración del mandatario estadounidense es una de varias que asoman consecuencias catastróficas para el enemigo, algo que también ha hecho Irán. El primer día de la guerra, el recientemente fallecido jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, afirmó que Teherán daría una "lección inolvidable" a Estados Unidos e Israel por sus bombardeos a la república islámica.

"Haremos que los criminales sionistas y los estadounidenses desvergonzados se arrepientan de sus actos", dijo entonces.

El manejo de los hechos con la muerte de Jamenei también tuvo distintas versiones. A las pocas horas de empezar los bombardeos, el canciller iraní Abbas Araghchi dijo que el líder supremo estaba vivo "hasta donde yo sé", asegurando que los líderes del gobierno de Teherán estaban a salvo y dirigiendo el país ante los ataques.

"Todos los funcionarios de alto rango están vivos", djio el canciller entonces. Sin embargo, tras casi cuatro semanas completas de bombardeos, Washington afirma que han matado a todos los altos dirigentes iraníes.

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Con relacion a esto, el nuevo líder supremo, el hijo y sucesor de Ali Jamenei, Mojtaba Jamenei, aún no ha sido visto en público, alimentando especulaciones sobre su estado de salud. Al respecto, según expresó el secretario de Guerra de EEUU Pete Hegseth el pasado 13 de marzo, Jamanei estaría herido y "probablemente desfigurado".

La versión iraní dice que el enemigo "ha sido derrotado"

Aunque no haya aparecido públicamente ni siquiera en el cierre del Ramadán, el 20 de marzo se divulgó una declaración atribuida a Jamenei, donde proclamó que el enemigo de la república islámica "ha sido derrotado", en un mensaje escrito con motivo del Año Nuevo persa, el Noruz.

"En este momento, gracias a la especial unidad que se ha creado entre ustedes, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias de origen religioso, intelectual, cultural y político, el enemigo ha sido derrotado", declaró el ayatolá.

Los iraníes le han "asestado un golpe fulminante que ha hecho que ahora empiece a soltar palabras contradictorias y sin sentido", añadió Jamenei.

Las dudas sobre la estabilidad del gobierno iraní fueron también avivadas por el presidente Trump, quien dijo este lunes que hay un "cambio de régimen" en marcha en Irán. También contribuye a esto el hecho de que se desconozca con quien estaría negociando EEUU.

Pero, por otra parte, mientras Irán afirma que su enemigo está derrotado, EEUU ha reiterado que ha arrasado a las fuerzas militares iraníes. Trump ha dicho que su armada fue destruida, así como su fuerza aérea, y los reportes militares señalan que se ha degradado considerablemente la capacidad de Teherán de atacar a los países vecinos, aliados de EEUU, con drones.

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De hecho, el presidente Trump ha criticado a los aliados europeos de la OTAN, llamándolos cobardes por no actuar sobre el estrecho de Ormuz, y cuestionando a Gran Bretaña que empezó a ofrecer ayuda cuando "la guerra estaba ya ganada".

La controversia sobre el estrecho de Ormuz

En el enfrentamiento verbal también figura el estrecho de Ormuz, la vía marítima clave frente a las costas de Irán que comunica con el golfo Pérsico, y por la cual circula una quinta parte del petróleo consumido en el mundo.

Desde el primer día de la guerra Irán dijo que la ruta estaba cerrada 'de facto'. Y este miércoles el canciller iraní dijo que solo estaba abierta para los países amigos.

Según el sitio web de información sobre el sector naviero Lloyd's List, por lo general se registran alrededor de 120 tránsitos diarios por el canal. Y la empresa de análisis Kpler, entre el 1 y el 25 de marzo, los buques de transporte de materias primas realizaron solo 155 travesías, lo que supone una disminución del 95%.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informa que desde el 1 de marzo de 2026, 24 buques mercantes, entre ellos 11 petroleros, han sufrido ataques o han informado de incidentes en el Golfo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán.

La revista de transporte marítimo Lloyd's List informó que los pocos buques que cruzan diariamente el estrecho estaban tomando una nueva ruta aprobada por Irán, conocida como el "peaje de Teherán".

Al menos un buque autorizado pagó 2 millones de dólares por utilizar el corredor alrededor de la isla de Larak, frente a la costa de Irán, informó Lloyd's.

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Esta situación de cierre e inestabilidad disparó los precios del petróleo por encima de los 110 dólares por barril, y se ha traducido en el alza de las gasolinas en EEUU, entre otros países.

La presión por la situación en el mercado de hidrocaburos llevó al presidente Trump a anunciar un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabriera por completo la vía, con la amenaza de destruir sus plantas de energía. Pero antes de que terminara el plazo, vino su anuncio sorpresivo de negociaciones, ampliando a cinco días la ventana para negociar.

Avión furtivo alcanzado por fuego enemigo y un portaviones supuestamente hundido

La semana pasada un avión F-35 estadounidense realizó un aterrizaje forzoso a causa de un disparo iraní, según medios estadounidenses. Pero el Ejército de EEUU informó que "la aeronave aterrizó sin contratiempos y el piloto se encuentra en condición estable"

Ya había ocurrido un accidente el 12 de marzo con un avión cisterna KC-135, en el que los seis miembros de la tripulación murieron en territorio iraquí. En esa incidente el Comando Central de EEUU informó que lo ocurrido no tuvo que ver con "fuego amigo o enemigo".

Sin embargo, una milicia proiraní en Irak, la Resistencia Islámica, asegura que derribó al avión.

Otro evento de versiones contradictorias sobre las pérdidas de alguno de los bandos es el del portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

El 5 de marzo, en la primera semana de guerra, la televisión estatal iraní reportó que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución Iraníes golpearon el buque, cuando en esa misma semana el mismo cuerpo militar había reinvindicado que habían impactado el portaviones con cuatro misiles balísticos.

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Esto fue desmentido por el Pentágono, que publicó en redes sociales un mensaje haciendo burla de las afirmaciones de Teherán.

"Primero, el régimen iraní afirmó una y otra vez (cinco días seguidos) que había hundido el USS Abraham Lincoln (CVN 72). Ahora, el régimen afirma que el portaaviones ha resurgido milagrosamente y ha 'abandonado el campo de batalla' tras 'encontrarse con misiles y drones iraníes'", publicó el Comando Central de EEUU en redes sociales.

Pero el Abraham Lincoln sigue atrayendo atención en el conflicto. La marina iraní afirmó este miércoles que lanzó misiles de crucero contra el portaviones, obligándolo a "modificar su posición.

El comandante de la marina iraní, el almirante Shahram Irani, señaló que los movimientos de este portaaviones "son vigilados de forma permanente (...) y en cuanto esta flota hostil entre en el radio de alcance de nuestros sistemas de misiles, será blanco de contundentes ataques".

La batalla en las redes sociales

Desde que comenzó la guerra en Irán se ha difundido ampliamente por Internet una avalancha de videos tergiversados o falsos, impulsados en parte por campañas de propaganda e influencia vinculadas al régimen iraní, especialmente en torno a quién está ganando la guerra y cuántas víctimas ha habido.

"El contenido que proviene de actores estatales tiende a estar un poco mejor orientado", dijo Melanie Smith, directora sénior de políticas e investigación sobre operaciones de información en el Instituto para el Diálogo Estratégico. "Tienen una estructura narrativa muy clara y los videos solo se usan para respaldar algún tipo de declaración que quieren hacer sobre el conflicto y sobre el tipo de situación geopolítica en general", dijo.

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Las cuentas de redes sociales proiraníes han adoptado una narrativa que exagera la destrucción y el número de víctimas causadas por el ejército del país, una postura respaldada por lo que se informa en los medios estatales iraníes. Esto ha dado lugar a una gran cantidad de videos generados por IA de supuestos ataques aéreos, como el del rascacielos de Baréin en llamas.

Los usuarios de las redes sociales afirmaron que un ataque iraní había alcanzado el rascacielos. Sin embargo, aunque algunos edificios de Baréin han sido alcanzados por misiles iraníes, este video no era real. Fue generado con inteligencia artificial y compartido por cuentas vinculadas al gobierno iraní como parte de una campaña para exagerar sus logros.

Un estudio de Clemson University llamado "De Texas a Teherán: una operación de influencia multilingüe vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en X, Instagram y Bluesky", publicado el 11 de marzo pasado, determinó que al menos 62 cuentas de redes sociales "amplifican sistemáticamente contenidos políticamente divisivos y desinformación alineados con las narrativas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y están diseñados para aprovechar las divisiones regionales con el fin de promover los intereses del régimen iraní".

El estudio indica que las cuentas afirman pertenecer a usuarios en Texas, California, Venezuela, Chile, Escocia, Inglaterra e Irlanda, cuentan con algunos cientos o miles de usuarios, y se identifican como progresistas, chavistas o defensores del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

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Los datos técnicos ubican a todas las cuentan en Europa o EEUU.

Cuentas pro-Maduro y pro-Irán

Antes del inicio de la guerra en Irán, las cuentas asociadas a países latinos promovían contenido criticando la captura de Maduro en Caracas por EEUU, y contra Donald Trump, contra la líder opositora venezolana María Corina Machado, contra ICE, contra el imperialismo y en favor de Palestina.

Pero con el inicio del actual conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero, "las cuentas de esta campaña comenzaron a publicar propaganda iraní sobre la guerra", lo que supuso "la exclusión de todas las narrativas que estas cuentas habían abordado anteriormente" y con un "cambio de tono hacia una postura abiertamente proiraní", indica el estudio del Watt Family Innovation Center Media Forensics Hub de Clemson.

El informe concluye que estas cuentas de redes sociales produjeron 59,403 publicaciones originales, y aunque tuvieron un alcance limitado por estar activas desde hace poco tiempo relativamente, llevaron a cabo "miles de republicaciones para llegar potencialmente a millones de usuarios".

Estas cuentas operaban en grupos con foco en temas como la independencia de Escoia, la unificación irlandesa y la política migratoria en EEUU. Pero, "ante una amenaza existencial, Irán dio claramente prioridad a

los contenidos que pudieran acortar el conflicto y empleó todos los recursos disponibles para ello, incluso

aquellos que tal vez no llegaran de la mejor manera posible al público estadounidense o israelí", asegura el estudio de Clemson.

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El centro de investigación apunta que "existe una campaña coordinada y falsa en las redes sociales dirigida al discurso en línea sobre la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán", y que además está vinculada a otra que "promovía narrativas en torno a la independencia de Escocia", y atribuida al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).