Noticias Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este miércoles 25 de marzo de 2026 Entérate aquí de cuál es la cotización del dólar este miércoles 25 de marzo de 2026 en México y conoce el tipo de cambio.





Video Petróleo supera los $100 por tensión global y conflicto con Irán

El precio del dólar en México hoy 25 de marzo de 2026 se mantiene relativamente estable, aparentemente al margen de los sobresaltos de la economía internacional por la guerra en Irán y las señales contradictorias sobre una posible salida negociada entre Irán y el gobierno de Donald Trump.

Mientras los grandes inversores intentan adelantarse al que va a ser el rumbo del conflicto, la economía global sigue condicionada por el volátil comportamiento del petróleo y las bolsas por la situación en el estrecho de Ormuz, además de las declaraciones de Trump y los mensajes que llegan desde Teherán.

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Este miércoles, la atención se concentra en los reportes de esfuerzos diplomáticos que, al menos en el discurso, apuntan a una posible desescalada, aunque los hechos sobre el terreno siguen mostrando una guerra activa, incluso con noticias de un incremento del despliegue de EEUU en la región.

Plan de paz y negociaciones: qué se sabe del intento de alto el fuego

La administración Trump ha puesto sobre la mesa un plan de alto el fuego de 15 puntos, entregado a Irán a través de intermediarios paquistaníes, en un movimiento que busca abrir una vía de salida negociada al conflicto sin renunciar a la presión militar en la zona.

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El planteamiento llega en paralelo al refuerzo de la presencia estadounidense en Oriente Medio, donde ya hay unos 50,000 efectivos y se prepara el envío de al menos 1,000 soldados adicionales, además de unidades de marines que elevarían significativamente la capacidad operativa en la región.

Pakistán ha ofrecido su territorio para albergar eventuales conversaciones entre Washington y Teherán, mientras actores como Egipto y países del Golfo intentan construir un canal diplomático basado en medidas de confianza y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la viabilidad de estas negociaciones sigue en duda. Autoriades de Irán han negado de forma reiterada que existan contactos directos y ha insistido en que la guerra continuará “hasta la victoria completa”.

A ello se suma la incertidumbre sobre quién podría negociar en nombre de Teherán, en un escenario donde conviven autoridades civiles, mandos militares y estructuras paralelas como la Guardia Revolucionaria, sin una jerarquía completamente clara tras los golpes sufridos en la guerra.

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Incluso dentro de Estados Unidos hay dudas sobre los objetivos finales. Las metas han ido cambiando —desde frenar el programa nuclear hasta asegurar el estrecho de Ormuz, pasando por el programa de misiles balísticos—, lo que complica definir qué significaría realmente un acuerdo o una salida del conflicto.

Mercados y petróleo: reacción inmediata y volatilidad persistente

Los mercados reaccionaron con rapidez a las señales de negociación, aunque sin consolidar una tendencia clara. En Asia, las bolsas subieron con fuerza, con avances cercanos al 3% en Tokio y repuntes en Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong.

El petróleo también reflejó ese cambio de expectativas. El Brent llegó a caer más de 4% hasta situarse en torno a los 96 dólares por barril, después de haber superado previamente los 100 dólares en jornadas anteriores.

Europa, por su parte, se movió en un terreno mixto, con variaciones leves que reflejan un mercado a la espera de definiciones más claras sobre el rumbo de la guerra y la posibilidad real de un acuerdo.

Cuál es el tipo de cambio del dólar y el peso mexicano hoy

En este entorno, el precio del dólar en México hoy se comenzó la jornada en 17.8047 pesos por unidad, manteniéndose dentro de un rango relativamente estable pese a los movimientos bruscos en otros activos globales.