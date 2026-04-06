Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso este martes 31 de marzo de 2026

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Precio del dólar hoy en México: consulta aquí la cotización del peso hoy lunes 6 de abril de 2026

Consulta aquí a cuánto está el dólar este lunes 6 de abril en México y conoce el tipo de cambio

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Por:N+ Univision
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Video Gasolina sube tras tensión con Irán; experto ve difícil baja a corto plazo

El precio del dólar hoy en México se mantiene bajo la mirada de unos mercados internacionales agitados por una guerra que ya entra en su sexta semana y sigue generando incertidumbre en la economía global.

Las tensiones aumentaron luego de que el presidente Donald Trump lanzara nuevas advertencias contra Irán, incluyendo ataques a infraestructura clave si no se reabre esta ruta estratégica para el comercio energético mundial. El mensaje, cargado de malas palabras, parece confirmar que no está cerca el final del conflicto.

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Del lado iraní, no hay señales de retroceso. Teherán ha respondido con ataques a objetivos en países del Golfo y ha advertido que podría restringir aún más otras rutas marítimas clave. La confrontación ya no solo se limita al campo militar, sino que amenaza directamente a la infraestructura energética y civil.

Petróleo supera los 110 dólares y refleja la tensión global

El mercado energético volvió a encender las alarmas al inicio de la semana, cuando los precios del petróleo llegaron a superar brevemente los 110 dólares por barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de nuevas acciones militares por parte de Estados Unidos.

El crudo estadounidense WTI se situó en torno a los 100 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte continuó por encima de los 109 dólares, reflejando la presión persistente en el suministro global. Aunque posteriormente los precios moderaron su avance, se mantienen en niveles elevados.

El detonante principal sigue siendo la imposibilidad de transitar por el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado en represalia por los ataques de EEUU e Israel, afectando una ruta por la que normalmente circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Precio del dólar en México hoy

El tipo de cambio en México refleja este entorno de alta tensión internacional.

Hoy, el precio del dólar se ubica en 17.8117 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con los datos más recientes.

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