Irán ¿Qué importancia tiene el estrecho de Ormuz para la economía mundial? Te contamos el impacto del cierre de esta vía marítima y también si las energías limpias pueden ser una opción

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Irán amenazó con un cierre completo del estrecho de Ormuz si el presidente Donald Trump ataca las plantas eléctricas de la nación.

"Si se llevan a cabo las amenazas de Estados Unidos respecto a las plantas eléctricas de Irán (...) el estrecho de Ormuz quedará completamente cerrado y no volverá a abrirse hasta que nuestras plantas eléctricas hayan sido reconstruidas", expresó el mando operativo del ejército Jatam Al Anbiya.

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A continuación te contamos la importancia del estrecho de Ormuz y el impacto que ha tenido su cierre directo para la economía mundial.

¿Qué importancia tiene el estrecho de Ormuz?

Los buques petroleros y el gas natural licuado que pasan por el estrecho de Ormuz corresponden al 20% de los suministros mundiales. En el caso del golfo Pérsico, esta vía marítima toma un papel más relevante, ya que más de 100 millones de personas se ven afectadas por el bloqueo tanto en alimentos como con agua.

De acuerdo con CNN, Emiratos Árabes Unidos importa alrededor del 90% de sus alimentos, Arabia Saudí más del 80% y Qatar cerca del 98%. Tras el cierre del estrecho de Ormuz, los comerciantes se han visto obligados a buscar otras alternativas, pero estas son demasiado costosas y no logran cubrir completamente su flujo, por lo que los precios se han disparado.

Según el Programa Mundial de Alimentos ( PMA), las cadenas de suministro de alimentos podrían estar en una de sus mayores crisis desde la guerra con Ucrania y la pandemia del covid-19.

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Máximo precio del petróleo

El máximo precio del petróleo que se ha registrado desde que inició el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán fue, el 9 de marzo del 2026, donde, por la intensificación de la guerra en su segunda semana, llegó a 119.50 dólares por barril en sus primeras horas.

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Este precio no se había presentado desde la guerra con Ucrania, cabe mencionar que más tarde el precio retrocedió, llegando a 106 dólares por barril y con un alza del 14% cerca del viernes.

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¿Las energías limpias son alguna alternativa para las potencias mundiales?

Las energías limpias han sido una constante por mucho tiempo, pero tras este conflicto se pudo ver que ni siquiera las grandes potencias las toman como opciones.

En el año 2022, los países europeos trataron de buscar nuevas alternativas mediante los combustibles fósiles; sin embargo, les resultó más fácil buscar otros proveedores. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, el gasto extra que tuvo Europa en combustibles fósiles fue del 40%.

En el caso de Japón, solo han buscado diversas formas de importaciones de combustibles fósiles, ya que no les conviene invertir en energías renovables, porque contando la solar y la eólica, solo representan el 11% de la producción energética del país. Con la India es un porcentaje similar y con China solo equivale al 18%.