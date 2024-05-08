Falta contexto cuando dicen que Daniels firmó un comunicado en el que afirmaba que no tuvo relaciones con Trump: después aseguró que lo hizo bajo presión

En redes se presenta el documento, sin el contexto necesario, para desacreditar a Daniels.

Falta contexto cuando se dice que Stormy Daniels firmó en 2018 un comunicado en el que aseguraba que no tuvo relaciones sexuales con Donald Trump en 2006, como circula en publicaciones en redes sociales . La actriz porno, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, confesó poco después que firmó tal documento al sentirse “intimidada” y por temor a repercusiones legales .

Uno de los mensajes analizados que más se repiten tanto en X (antes Twitter) como en Facebook, junto con una imagen de ese comunicado, dice que Daniels era ayer el “testigo estrella de Biden”, aunque en 2018 “firmó una declaración diciendo que Trump nunca le pagó dinero por silencio".

Otro mensaje en X dice que el juez que lleva la causa contra Trump, junto “con los abogados” de Joe Biden, están dando "credibilidad" a Daniels “a pesar de que ella ha negado repetidamente cualquier aventura” con el líder republicano “e incluso dejó constancia mediante la emisión de una declaración oficial negando tal aventura”. “¡Mentiras, mentiras y más mentiras!”, añade.

Trump está siendo juzgado en Nueva York por supuestamente alterar registros comerciales para ocultar pagos a Daniels para que no revelase su relación en medio de la campaña presidencial de 2016.

El líder republicano rechaza haber tenido encuentros sexuales con Daniels y califica la acusación de "caza de brujas" e injerencia electoral en contra de su candidatura para las presidenciales de noviembre de este año.

En el comunicado compartido, y posteado por Trump en su cuenta de Truth Social el pasado 10 de abril, Daniels decía que “cada una de las partes de esta supuesta aventura negó su existencia en 2006, 20011 [sic], 2016, 2017 y ahora de nuevo en 2018” y aclara no estar negando el encuentro “porque me pagaron dinero por silencio”. Lo negaba, aseguraba entonces, “porque nunca sucedió”.

El post analizado ha sido eliminado de la cuenta de Truth Social de Trump. La información sobre la declaración no es nueva y Daniels ya explicó por qué firmó ese documento.

Temor a represalias

El suceso salió a la luz el 12 de enero de 2018 con la publicación de The Wall Street Journal (WSJ), recogida por Univision Noticias, que contaba que uno de los abogados del hoy candidato republicano a la reelección presidencial “organizó un pago de 130,000 dólares por el silencio” de Daniels en relación con un encuentro sexual en 2006, estando ya Trump casado con su actual esposa, Melania Trump.

Tras una consulta realizada entonces por el WSJ, un funcionario de la Casa Blanca rechazó la historia y negó el romance. Por su parte, Michael Cohen, abogado de Trump durante años y señalado de ser el supuesto encargado del pago, facilitó la declaración firmada por Daniels en la que calificaba las informaciones sobre el pago de “completamente falsas”.

Unos días después aparecieron varias publicaciones con supuestos detalles de los encuentros entre Trump y Daniels. Como resumió Univision Noticias, la revista de farándula In Touch Magazine publicó una entrevista con la actriz porno en 2011 en la que aseguraba que su vínculo con Trump comenzó en 2006 y que se alargó durante años.

Desde la web Slate, Jacob Weisberg informó que en 2016 Daniels le comentó que comenzó una relación sexual con Trump en 2006 y que se prolongó cerca de un año. También dice que apuntó que la persona que negoció el trato con el defensor de Trump fue su abogado Keith Davidson.

El comunicado de Daniels fue recogido por diversos medios. Gina Rodríguez, representante de la actriz, confirmó la autenticidad de la firma de su cliente en el mismo, según The Washington Post.

Poco después, en una entrevista en marzo de 2018 en el programa 60 Minutos, y como informó Univision Noticias, Daniels confirmó a Anderson Cooper que sí firmó el documento, pero que lo hizo porque se sentía “intimidada y acosada” .

A la pregunta de Cooper de por qué firmó un documento que sabía que decía una falsedad, Daniels respondió que fue porque le hicieron entender que no había “otra opción” y pensó que habría repercusiones legales de no hacerlo. Además, el pago de 130,000 dólares venía de la mano de un acuerdo de confidencialidad .

En marzo de 2023, Daniels hizo alusión de nuevo al comunicado, esta vez en su cuenta de X y usando una foto de una de las páginas de su libro “Full Disclosure”, en el que cuenta su versión de la relación con Trump. En esos párrafos dice que a ella le presentaron el comunicado ya escrito y que al verlo entró en “pánico”. Reconoce que finalmente lo firmó aunque sabía, dice, que era “una completa mierda”.

En el texto que acompaña la foto dice que la intimidación que sufrió para que firmara el comunicado “es lo que realmente me hizo decidirme a finalmente dar la cara después de años de amenazas”.

En su declaración ante la justicia el 7 de mayo, al ser preguntada por los motivos por los que firmó el comunicado y en un primer momento lo negó, Daniels reiteró que no quiso hacerlo y que lo que decía el documento no era cierto, según recoge The New York Times.

Conclusión

Falta contexto cuando se dice que Stormy Daniels firmó en 2018 un comunicado en el que aseguraba que no mantuvo una relación con Donald Trump. Stephanie Clifford, que es como realmente se llama Stormy Daniels, aseguró poco después de firmar el documento que lo hizo por sentirse “intimidada y acosada” y por temor a repercusiones legales, afirmaciones que repitió el 7 de mayo de 2024 durante el juicio en el que se acusa al político republicano por supuestamente alterar registros comerciales para ocultar ese pago a la actriz porno. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

