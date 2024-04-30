Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump es multado por violar la orden mordaza en el 'caso Stormy Daniels'; el juez le advierte con prisión si continúa el desacato

El juez Juan Merchán lo declaró en desacato por violar en nueve oportunidades la orden que lo obliga a no emitir opiniones sobre testigos, miembros del tribunal o del jurado.

Univision
Video Nuevos testigos y ataques de Trump al juez: octavo día del juicio penal contra el expresidente en Nueva York

Donald Trump fue declarado en desacato y multado con $9,000 por violar la orden mordaza que pesa sobre él en el juicio penal por supuestamente alterar registros comerciales para ocultar los pagos a la actriz porno Stormy Daniels.

El juez Juan Merchán ordenó además a Trump retirar nueve publicaciones, siete de su red social Truth Social y dos de la página de su campaña. Y le dio hasta primera hora de la tarde de este mismo martes. La multa debe ser abonada esta misma semana.

"Por tanto, el acusado queda advertido de que la corte no va a tolerar continuas violaciones deliberadas de sus órdenes y que, si es necesario y apropiado según las circunstancias, impondrá una pena de prisión", señaló el juez en su resolución.

La decisión, que desestima una de las violaciones alegadas por los fiscales, llegó en el inicio de la segunda semana de testimonios en un caso histórico por ser el primer proceso penal que lleva a juicio a un expresidente en Estados Unidos.

El jueves, Merchán presidirá una nueva audiencia sobre otras violaciones de la orden mordaza que la fiscalía atribuye a Trump por opinar e incluso hacer amenazas veladas a testigos, miembros de la corte o del jurado.

El juicio a Trump se reanuda con el banquero que prestó el dinero para pagar a Stormy Daniels

Tras no haber celebrado sesión el lunes, el juicio se reanudó este martes con la continuación del testimonio del banquero Gary Farro, quien facilitó a Michael Cohen, el que fuera abogado de Trump, la línea de préstamo que usó para pagar el soborno a Stormy Daniels.

Precisamente, el núcleo del proceso es que Trump está acusado de haber falseado el registro contable del reembolso a Cohen de ese dinero y lo documentó como gastos legales.

La Fiscalía alega que lo hizo para evitar el escándalo que hubiera supuesto para su campaña presidencial que trascendiera que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, había tenido un encuentro sexual con Trump.

La semana pasada, el exeditor de The National Enquirer David Pecker relató como pactó con Trump una campaña de "atrapar y matar" por la que el tabloide compraba los derechos exclusivos de noticias potencialmente perjudiciales para la campaña del entonces candidato republicano, así como inventaba historias dañinas sobre sus rivales.

El expresidente niega haber mantenido relaciones sexuales con la actriz y ha aprovechado sus apariciones en la corte para, en declaraciones a la prensa en los pasillos, arremeter contra una acusación que tacha de "caza de brujas" e injerencia electoral.

