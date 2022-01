¿Que escojas tener un chip bajo la piel con tus datos de salud significa que con la vacuna te implantan un microchip?

Es falso que por llevar implantado un chip que contenga información médica, incluido el pasaporte de vacunación contra el covid-19, estés vigilado o controlado, como defienden engañosamente mensajes en redes sociales sobre la propuesta de la empresa DSruptive Subdermals. Los fabricantes de este dispositivo explicaron a elDetector que su chip no utiliza ningún tipo de tecnología que facilite la ubicación y que el dispositivo solo se activa mediante una aplicación instalada en el celular del implantado y siempre que no se aleje más de 10 centímetros del chip. También que ponerse o no el chip es voluntario. Además, los 2 milímetros de grosor del dispositivo doblan y cuadruplican el grosor de las agujas utilizadas para vacunar contra el covid-19 en Estados Unidos. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.