¿Te inyectan un microchip y el virus vivo? Verificamos 5 mitos populares sobre las vacunas contra el covid-19

Son falsas las afirmaciones que indican que las vacunas contra el covid-19 te instalan un microchip, que estas vacunas contienen un poco del virus y por eso producen efectos secundarios, como falso también es que las personas que ya tuvieron el covid o las mujeres embarazadas no deben vacunarse. Además, le falta contexto a la afirmación que dice que si te vacunas contra la influenza ya estás protegido del covid.

Conclusión

Solo en este análisis de cinco mitos de la vacuna contra el covid-19 hemos descubierto que cuatro de ellos son falsos y a uno le falta contexto. Es falso que Bill Gates haya implantado un microchip en la vacuna contra el covid-19, falso además que las vacunas autorizadas en Estados Unidos contengan un poco del coronavirus vivo y que por eso producen efectos secundarios, como falso también es que las mujeres embarazadas o quien tuvo el covid-19 no tienen que vacunarse. Estos son mitos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras autoridades médicas han negado enfáticamente. Y falta contexto a la idea de que la vacuna contra la gripe protege completamente contra el covid-19, porque, mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han dicho que no, un estudio reciente conducido por expertos de la Universidad de Michigan asegura que pacientes que recibieron una vacuna contra la influenza tuvieron un 24% menos de probabilidades de enfermar de covid-19.

