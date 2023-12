Es falso que esta presentadora española hizo comentarios financieros en directo que “pueden sacudir los cimientos de la sociedad”

“Finalmente, esos anuncios y páginas no reales enlazan a la página de entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión en las que se intenta captar datos y fondos de inversores”, añade la comunicación, que describe paso a paso el esquema usado por la publicación que estamos verificando. Castell sería la famosa usada en el caso que nos ocupa y sus declaraciones falsas son difundidas en una web con la apariencia del diario El Mundo, para promocionar una plataforma –llamada BTC Spritz 2.0– que efectivamente no pudimos encontrar entre las entidades registradas en la CNMV.