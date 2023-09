Es engañoso decir que la red de alcaldías C40 Cities tiene un plan para eliminar el consumo de carnes o lácteos y los autos particulares

Es engañoso lo que se afirma en ese reel de Instagram según el cual un informe de C40 Cities propone que los ciudadanos no coman nada de carne o lácteos ni tengan vehículos propios. Si bien la iniciativa C40 Cities establece objetivos para enfrentar el calentamiento global, sus recomendaciones hablan de reducir –pero no de eliminar completamente– el consumo de carnes o lácteos y de ofrecer alternativas para disminuir la necesidad de comprar autos nuevos. Además, ese informe es un análisis con recomendaciones y no un plan de medidas, como sugiere el video.