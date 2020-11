¿Busca Biden derribar la política migratoria de Trump y desproteger las fronteras?: chequeamos los planes de ambos candidatos

Esta información es falsa, como han reportado nuestros aliados de FactCheck.org . El exvicepresidente Biden sí apoya una política migratoria más abierta y flexible que la de Trump. Pero eso no es lo mismo que querer abrir las fronteras. “Voy a asegurarme de que tengamos protección fronteriza, pero será asegurándonos de usar tecnología de punta para lidiar con ello. Y en los puertos de entrada, ahí es donde están pasando las cosas malas”, dijo Biden durante una entrevista el 5 de agosto.

De convertirse en presidente, Biden se ha comprometido a detener la ampliación del muro fronterizo que lleva a cabo Trump. Sin embargo, no ha dicho que derribará el muro que ya existía, ni la parte que ha sido construida durante el gobierno de Trump.

Aumento de Refugiados

Biden dice en su sitio web que la cifra de 125,000 restablecerá “las admisiones de refugiados de acuerdo con nuestra práctica histórica bajo gobiernos demócratas y republicanos”, pero eso no es correcto. Antes de Trump, el promedio anual por 16 años durante los gobiernos demócratas y republicanos era de 76,313. El límite de 125,000 propuesto por Biden es un 64% más alto que el promedio de los 16 años anteriores a Trump. Sin embargo, no es ni cercanamente un 700%.

Inmigración, el tema ausente

Lo cierto es que, en medio de la pandemia del covid-19, el polarizante tema de inmigración pasó a un segundo plano en los debates presidenciales, por lo que la población no tuvo la oportunidad de escuchar a los candidatos discutir sus planes migratorios. En el primer debate presidencial ni siquiera fue mencionada la inmigración y en el segundo y último careo apenas se le dedicó unos minutos .

El plan de Trump es una continuación de las medidas implementadas en los últimos casi cuatro años, según información publicada en el sitio web de la campaña de Trump , como parte de su plataforma electoral, bajo el subtitulo “Detener la inmigración ilegal y apoyar a los trabajadores estadounidenses”. Sin embargo, el documento no ofrece detalles de cómo el presidente llevaría a cabo las medidas.

El Muro

De acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), hacia el 19 de octubre, se habían elevado 371 millas de barrera en la frontera. Pero sólo 15 de esas millas constituyen barreras nuevas donde antes no existía un muro, según datos enviados por esa oficina en octubre a FactCheck.org . El resto de la construcción constituye en su mayoría la sustitución de barreras deterioradas. Antes y después de su elección Trump frecuentemente habló sobre la necesidad de construir un muro nuevo , ya que, según él, los inmigrantes podían simplemente dar la vuelta o evadir el muro existente.

En cuanto a la promesa de que México costeará la construcción del muro, el presidente dijo en Pennsylvania: “México está pagando por el muro, por cierto. Vamos a poner una tarifa donde entran los vehículos y eso será más que suficiente para pagar por el muro”. Ese peaje hasta ahora no existe y no hay evidencia de que México esté pagando por el muro de ninguna otra manera.

De hecho, el muro está siendo costeado con el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos y el monto que inicialmente se proyectó se ha casi duplicado, demuestra un análisis publicado por ProPublica.org la semana pasada. Utilizando reportes de gastos y contratos del gobierno federal, ProPublica determinó que el gobierno de Trump no ha logrado limitar los costos de la construcción y ha otorgado contratos sin licitación a varias compañías cuyos propietarios son donantes de campaña del presidente. Trump había prometido construir 1,000 millas de muro y estimó un costo de $8 mil millones . Pero en octubre su gobierno dijo que había identificado $15 mil millones -que en gran parte provienen del presupuesto de la milicia- para la construcción de 738 millas de muro.

“Como todas las naciones, Estados Unidos tiene el derecho y el deber de asegurar nuestras fronteras y protegerse de las amenazas”, dice el plan de Biden. “Pero sabemos que los inmigrantes y las comunidades inmigrantes no amenazan nuestra seguridad y el gobierno no debe usar la xenofobia o tácticas de miedo para asustar a los votantes por ventaja política”.

Sin embargo, el reporte hace hincapié en que es casi imposible determinar cuánta droga entra a Estados Unidos en total, ya sea por puntos de entrada oficiales o áreas clandestinas. “Cuando se mete droga de contrabando al país significa que se ha logrado evadir a las autoridades y por lo tanto ese contrabando no es cuantificable”, dice el informe. El reporte concluye que esta falta de datos dificulta que se pueda determinar la efectividad de un muro fronterizo para detener el flujo de contrabando. Lo que sí es cierto, dice el informe, es que las organizaciones delictivas de tráfico de droga también logran meter una parte de sus productos de manera subterránea, por encima del muro y circunvalando la valla fronteriza.

DACA y una vía a la ciudadanía

Trump : En septiembre del 2017 el gobierno de Trump rescindió DACA , un programa de la era del presidente Barack Obama que protege de la deportación a cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores, conocidos como dreamers. En ese entonces Trump instó al Congreso a que pasaran una ley que incluya protecciones para los dreamers, ya que DACA fue aprobado por Obama mediante una orden ejecutiva. En enero del 2018 una corte federal de California anuló la cancelación y restableció DACA. En junio de este año la Corte Suprema avaló la decisión del tribunal en California, al determinar que, aunque el gobierno federal tiene el derecho de eliminar DACA, no siguió el protocolo correcto para hacerlo. Trump ha dicho que su gobierno presentará nuevamente la orden para invalidar DACA.

El gobierno de Trump se ha mostrado abierto a considerar una reforma migratoria que incluya un camino a la ciudadanía “en base a méritos” para algunos inmigrantes que ahora mismo no calificarían, a cambio de mayor seguridad en la frontera. Un documento publicado por la Casa Blanca en enero del 2018, titulado “ Marco de la Casa Blanca para la reforma migratoria y seguridad fronteriza ”, sugiere proveer estatus legal para beneficiarios de DACA e inmigrantes indocumentados que calificarían para DACA. El documento indica que se trataría de aproximadamente 1.8 millones de personas. Entre las medidas está: “Un camino de 10-12 años hacia la ciudadanía, con requerimientos sobre trabajo, educación y buen carácter moral”. El plan de inmigración publicado por la campaña de reelección de Trump no incluye ninguna información relacionada.

Asilo y TPS

Trump : Además de reducir la cifra de refugiados que Estados Unidos puede recibir, Trump ha implementado varios cambios que han limitado la entrada al país de personas que piden asilo en la frontera. En enero del 2019 entró en efecto el cambio de reglamento que obliga a las personas que buscan aislarse a solicitar santuario en un tercer país de camino a Estados Unidos. También se les prohibió a los solicitantes de asilo permanecer en el país mientras sus solicitudes son procesadas y se les envía a México (aunque no sean mexicanos).