¿Ha prometido Biden aprobar un TPS para los venezolanos si es elegido presidente?

Los inmigrantes a quienes se les otorga este beneficio quedan protegidos temporalmente de una deportación y de la detención por parte de las autoridades migratorias y pueden obtener un permiso temporal de trabajo y una autorización para viajar. El estatus tiene vigencia de seis, 12 y 18 meses. Esto no significa, sin embargo, que sus beneficiarios tienen garantizada de forma automática su residencia o cualquier otro estatus migratorio en el país.

El programa de la campaña de Joe Biden para la comunidad latina en Estados Unidos dice que, de ser elegido, va a “extender un TPS para los venezolanos que buscan alivio de la crisis humanitaria causada por el régimen de Maduro”. También afirma el texto que un gobierno de Biden revisaría “inmediatamente” todas las decisiones que Trump hubiera tomado para otorgar este estatus de protección y “anular todas aquellas que no hayan considerado de forma adecuada los hechos en el terreno”.

Biden ha hecho la misma promesa en algunas entrevistas, declaraciones y discursos recientes, pero más allá de la afirmación general de que extenderá el programa de protección a estos venezolanos en Estados Unidos, no ha precisado, por ejemplo, en qué momento de su mandato lo haría, cómo lo aplicaría ni si usarían el proyecto de ley TPS Venezuela 2019 (Venezuela TPS Act of 2019) como punto de partida o fundamento.

En el programa de entrevistas One on One de NBC South Florida Biden lo reiteró el 2 de septiembre. “Voy a otorgar un TPS para los venezolanos”, dijo, después de criticar la línea del presidente Donald Trump frente a ese país, a la que calificó de un “fracaso abyecto”.