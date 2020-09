El servicio de inmigración reactiva la regla de carga pública para todos los trámites, incluida la residencia

Paso “desafortunado”

Gálvez dijo además que “el gobierno está penalizando injustamente a personas que no tienen control sobre esta enfermedad, no tienen control sobre ello. El m,ensaje es que van a castigar a las personas que están haciendo bien las cosas, pero ellos buscarán hacer todo lo posible para bloquearlos y sancionarlos”.

El fallo de julio

De qué se trata la regla

“No todos serán afectados”

La activista dijo además que “le pedimos al publico que se informe, que no tome decisiones sobre su cuidado médico sin antes estudiar la regla y ver si les afectará o no. Y si son residentes permanentes, que tengan claro que para ellos no aplica. Los que tienen la ‘green card’ no deben dejar de lado el cuidado médico porque para eso pagan sus impuestos”, indicó.