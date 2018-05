Qué sucede en la entrevista de 'miedo creíble' cuando un inmigrante pide asilo en la frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) inglés) no ha confirmado cuántos integrantes de la Caravana del Viacrucis que cruzó México han solicitado asilo en el cruce fronterizo de San Isidro, Tijuana. Pero activistas que los acompañan mencionan que, las autoridades estadounidenses recibieron a ocho el lunes , quienes ahora deberán pasar una 'entrevista de miedo o temor creíble'.

Si no les creen la razón por la cual huyeron de sus países, recibirán una orden de deportación y serán expulsados cuanto antes del país, porque esta categoría de inmigrantes se encuentra en la lista de prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

En dos etapas

Las preguntas

“Esto no cuenta. Y es más, el venir a Estados Unidos solamente porque quiere trabajar, no es uno de los factores del asilo. Tenga en cuenta que durante la entrevista el agente de asilo le preguntará: ¿quién la persiguió, torturó o le hizo daño? ¿Quién le puede hacer daño si regresa?”

Razones de asilo

Las razones de asilo son persecución por motivos de religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo particular social. “En esta últimas se consideran la orientación sexual o la discapacidad física”, indica Sánchez.

“Estos son los factores en los cuales se basa el asilo. No basta simplemente que la persona quiera trabajar, o sea víctima de un crimen no relacionado con estos factores, como por ejemplo un crimen de extorsión. La persona tiene que especificar el por qué le hicieron daño o quieren hacerle daño. Una explicación en general no será suficiente para que le den asilo”, apuntó.