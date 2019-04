Trump quiere cobrar a quienes soliciten asilo y dar seis meses para que se decidan sus casos

También se indica que aquellos que hayan ingresado ilegalmente al país no podrán recibir permisos temporales de trabajo hasta que hayan sido aprobadas sus solicitudes o hayan recibido alguna protección para evitar la deportación.

En cuando a la aceleración de los procesos, que por ahora demoran entre dos a tres años debido al atasco de más de 860,000 expedientes acumulados en las cortes de inmigración, abogados temen que los peticionarios de asilo no tengan tiempo para reunir evidencias que avalen el miedo creíble y justifiquen el pedido de refugio.

Conflicto con el debido proceso

“Fijar plazo para resolver un caso de asilo daña dramáticamente el debido proceso”, dijo a Univision Noticias Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “La aceleración de los procesos no asegura que los casos sean escuchados adecuadamente. Se trata de una violación al derecho”, indicó.

Gálvez dijo además que “el Departamento de Justicia tampoco tiene jueces suficientes para resolver los casos de asilo en 180 días. El gobierno de Trump no tiene capacidad de respuesta para atender la crisis que en estos momentos existe en la frontera con México”, donde miles de migrantes que han huido de sus países a causa de la violencia y la pobreza tratan de pedir asilo en Estados Unidos.



“Una cosa debe quedar en claro. La ley tiene que ser implementada de una manera justa para preservar los derechos legales. Y además cobrar por el asilo es una ridiculez. Las personas que llegan buscando refugio no tienen nada, no traen dinero. Y si el gobierno les quiere cobrar por medio de una orden ejecutiva del presidente, no puede hacerlo porque estaría cambiando la ley y eso sólo puede hacerlo el Congreso”, precisó Gálvez.