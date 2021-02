Biden: Es esencial que la reforma migratoria incluya un camino a la nacionalidad

“Ellos son tan xenófobos que no dejan que nadie entre (a China) y hay más gente retirada que trabajando. ¿Cómo pueden mantener un crecimiento económico si hay más gente retirada (que trabajando)?”

Más dinero para las policías, no menos

Por otro lado, Biden reiteró que no apoya quitar fondos a la policía. Por el contrario, agregó, respalda la idea de asignarle más fondos.

El crédito estudiantil

Durante el town hall de este martes, un miembro del público señaló que la propuesta del presidente de cancelar $10,000 en deuda estudiantil por cada prestatario no era suficiente; pero el presidente insistió en que no estaba de acuerdo con la propuesta de otros colegas demócratas de cancelar $50,000 dólares, o al menos no en hacerlo a través de una acción presidencial.