Trump confirma que hubo sobrevivientes del presunto narcosubmarino destruido en el Caribe y que serán repatriados

Video Qué se sabe del reciente ataque de EEUU a embarcación cerca de Venezuela: sobrevivieron dos personas

Estados Unidos retornará a los dos sobrevivientes del ataque al presunto narcosubmarino destruido el pasado jueves a Colombia y Ecuador, sus países de origen, informó el presidente Donald Trump este sábado en sus redes sociales.

En la embarcación viajaban otras dos personas que fallecieron, indicó el mandatario, cuando el sumergible estaba "navegando hacia los Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico". Trump no precisó la ubicación de la nave cuando sufrió el ataque.

La publicación de Trump es la confirmación oficial de que por primera vez hubo sobrevivientes en este ataque militar de EEUU — el sexto en casi 50 días, y que han dejado 29 muertos— a presuntas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El viernes ni Trump ni el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmaron o negaron que hubieran capturado a algún sobreviviente a los ataques.

Trump sí comentó que era un submarino "construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas". Y consideró que "este no es un grupo inocente de personas, no conozco a muchos que tengan un submarino".

En su mensaje, Trump dijo que los sobrevivientes serán detenidos y procesados judicialmente en sus países de origen. La publicación incluyó un video aéreo de seguridad, donde se observa una pequeña embarcación sumergible surcando el mar en dirección sureste, que súbitamente sufre al menos dos estallidos, presumiblemente por el impacto de un misil.

A principios de octubre el gobierno de Trump declaró que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, en el contexto de una serie de ataques militares mortales que han sido cuestionados por su legalidad por parte de congresistas, senadores, expertos legales y encargados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Estos últimos han llamado a los ataques de EEUU "ejecuciones extrajudiciales".

The New York Times reportó este sábado que el ataque al supuesto narcosubmarino fue ejecutado por una aeronave de Operaciones Especiales, y que luego de ello, los analistas de inteligencia observaron en videos de vigilancia que había personas con vida en el mar, así como varios fardos o paquetes con mercancía.

Posterior a ello, helicópteros de la Armada y los Guardacostas de EEUU fueron enviados al lugar, donde rescataron con vida a los dos hombres y los trasladaron al barco de asalto anfibio Iwo Jima, que forma parte de la fuerza militar que la Casa Blanca desplegó en el Caribe desde septiembre frente a las costas de Venezuela, con el argumento de luchar contra el tráfico de drogas en la región.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

El gobierno de Trump no considera a Maduro el presidente legítimo del país tras el dudoso proceso electoral de 2024, y ofrece por líder venezolano una recompensa de 50 millones de dólares, al considerarlo líder del narcotraficante Cartel de los Soles, grupo designado como organización terrorista extranjera por EEUU.

Aunado a esto, el presidente Trump autorizó a la CIA a realizar operaciones letales encubiertas en Venezuela.

Frente a los movimientos militares de EEUU, Venezuela ha desplegado tropas, barcos y unidades militares en ejercicios a lo largo de sus costas, en los territorios insulares caribeños y en la frontera con Colombia. El régimen de Nicolás Maduro ha denunciado la actividad estadounidense como una agresión que viola las leyes internacionales.

Gran parte del fentanilo destinado a Estados Unidos comienza como precursores químicos producidos en Asia, principalmente en China, y posteriormente se trafica desde México a través de la frontera suroeste, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El departamento del Tesoro ha identificado a los grupos criminales mexicanos Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales traficantes de fentanilo a nivel mundial y, por lo tanto, lo mayores beneficiarios de las ganancias ilícitas.

