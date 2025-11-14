"Operación Lanza del Sur": las incógnitas del anuncio de Hegseth contra el "narcoterrorismo" y qué puede significar para Venezuela

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el jueves la "Operación Lanza del Sur", destinada a combatir el 'narcoterrorismo' en el Hemisferio Occidental, sin aclarar qué relación tiene con la campaña contra las supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico, ni con lo que ya habían anunciado en enero bajo el mismo nombre.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente", anunció en la red X el jefe del Pentágono. "El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos", agregó.

Pero Hegseth no dio detalles de qué implica esta nueva fase, que coincide con el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford y su flotilla de tres destructores escoltas, algo que, como señalan los expertos, amplía considerablemente las alternativas militares del país en la zona.

Además, el anuncio del secretario coincide con los reportes en medios de que él mismo y militares de alto rango presentaron esta semana al presidente Donald Trump una actualización de las opciones que tiene sobre Venezuela.

Altos mandos militares presentaron el miércoles al presidente Donald Trump "opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres".

"El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días, indicaron las fuentes. Sin embargo, dos de las fuentes confirmaron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final".

La más reciente información sobre posibles operaciones militares se remonta a días atras. Un reporte indicaba que el Departamento de Justicia no podía justificar legalmente una operación armada dentro de Venezuela, lo que imposibilitaba al gobierno ir más allá en lo que ha calificado de ofensiva contra el "narcoterrorismo".

Hasta ahora unas 20 embarcaciones han sido atacadas por la Armada de EEUU tanto en el Caribe como en el Pacífico, alegando que llevaban drogas ilícitas. En los ataques murieron unas 80 personas.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó estos ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes como inaceptables y una violación del derecho internacional.

Turk instó el lunes a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra las supuestas embarcaciones que transportan drogas y dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

¿Está Hegseth poniéndole nombre a los ataques a las supuestas 'narcolanchas'?

La llegada del portaaviones es la más reciente adición al notorio despliegue que desde septiembre lleva a cabo una campaña de ataques contra embarcaciones a las que el Pentágono señala de estar transportando drogas. EEUU justifica los ataques alegando que está en conflicto armado con los carteles de la droga.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el presidente Donald Trump está enfocado en detener el ingreso de drogas a Estados Unidos combatiendo a “narcoterroristas criminales organizados”. “Eso es lo que ha autorizado. Eso es lo que está haciendo el Ejército. Por eso nuestros activos están allí”, insistió a los periodistas el miércoles después de reunirse con sus homólogos del Grupo de los Siete en Canadá.

El miércoles, el Departamento de Justicia insistió en que los ataques son legales y que los responsables militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ellos. "Los ataques fueron ordenados de acuerdo con las leyes de conflicto armado y, como tales, son órdenes legales", dijo un portavoz del Departamento de Justicia.

¿Tiene la Operación Lanza del Sur como objetivo un cambio de régimen en Venezuela?

Pero además de los ataques, hay que recordar la escalada de presión que han supuesto las maniobras en Trinidad y Tobago, muy cerca de la costa venezolana, el reconocimiento de Trump de que había autorizado operaciones de la CIA dentro del país y los sobrevuelos de bombarderos cerca de la costa.

El propio presidente Donald Trump fue ambivalente en una reciente entrevista televisiva, al decir que no tenía intención de ir a la guerra contra el régimen de Venezuela. Pero luego, preguntado sobre si le parecía que los días de Nicolás Maduro en el poder estaban contados, respondió: "Yo diría que sí".

En su momento, Trump también indicó que en el horizonte se preparaban ataques terrestres. Y esta semana varios medios reportaron la reunión de la cúpula del Pentágono con él para actualizarle las opciones de ataque a Venezuela. Una fuente citada por CNN señaló que las opciones planteadas eran muy similares a las ya manejadas en semanas anteriores y sí las vinculó con el anuncio de Hegseth de la Operación Lanza del Sur.

Esa reunión, señalan las fuentes citadas por los medios, no puede interpretarse como que se haga más inminente una acción militar contra Venezuela, pero expertos reconocen que el despliegue del USS Gerald Ford parece poco adecuado al combate del tráfico de drogas y mucho más orientado a mandar una clara señal al régimen de Maduro.

“No hay nada que un portaaviones aporte que sea útil para combatir el tráfico de drogas”, dijo Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group para la región de los Andes. “Creo que es claramente un mensaje mucho más orientado a presionar a Caracas”, agregó, citada por AP.

Bryan Clark, un exsubmarinista de la Armada y analista de defensa en el Hudson Institute, un grupo de expertos conservador, explicó que la administración Trump no habría desplegado el Ford “si no tuvieran la intención de usarlo”. “Creo que esta administración está muy abierta a usar la fuerza militar para lograr objetivos particulares”, afirmó Clark. “Creo que van a querer realizar algunas operaciones militares a menos que Maduro renuncie en el próximo mes o algo así”.

Después de que Rubio y Hegseth comparecieran a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Jim Himes dijo que no recibió indicios de que los ataques contra las supuestas 'narcolanchas' se detendrían, pero tampoco de que el gobierno estaba trabajando con la intención abierta de derrocar a Maduro.

