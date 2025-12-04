EEUU mata a otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Video Hegseth respalda al almirante que ordenó rematar a sobrevivientes de una supuesta 'narcolancha'

Fuerzas de EEUU mataron este jueves a otras cuatro personas en un nuevo ataque contra una supuesta "narcolancha", el mismo día que un almirante debió comparecer ante el Congreso por la polémica que estas operaciones generan.

El Comando Sur del Ejército informó que, bajo órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth, se atacó a una embarcación que supuestamente transportaba drogas en el océano Pacífico oriental.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear (Lanza del Sur) realizó un ataque cinético letal contra una embarcación en aguas internacionales operada por una Organización Terrorista Designada" informó el Comando Sur en redes sociales.

"La inteligencia confirmó que transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental" señala el mensaje, aunque no se ofreció ninguna evidencia para sustentarlo.

Los controvertidos ataques contra lanchas que EEUU afirma son de narcotraficantes ya superan la veintena, con más de 85 personas fallecidas desde la primera ofensiva, registrada el 2 de septiembre pasado.

El gobierno de EEUU lanzó la campaña Lanza del Sur, con un portaviones, barcos de guerra, aviones caza, bombarderos y unos 15,000 soldados ubicados en las aguas del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, para luchar contra el narcotráfico que según la Casa Blanca, va en ruta a Estados Unidos desde el país suramericano.

El despliegue militar ha sido denunciado por el régimen del venezolano Nicolás Maduro como una amenaza que busca derrocarlo. El propio presidente Donald Trump, que conversó hace pocos días con Maduro, reconoció este miércoles que el operativo es más que una campaña de presión, aunque sin aclarar el concepto.

En el mensaje del Comando Sur se divulgó un video grabado con un dron de vigilancia aérea, en el que una embarcación que viaja velozmente sobre las aguas estalla, y queda detenida a la deriva envuelta en huno y llamas.

¿Posibles crímenes de guerra?

Los ataques a estas embarcaciones están siendo cuestionados por legisladores demócratas y republicanos, que están escrutando con detalle si la ofensiva es legal, e incluso si no se han cometido posibles crímenes de guerra en las muertes de los supuestos narcotraficantes, tras reportes de que en el primer ataque de septiembre dos sobrevivientes fueron rematados cuando se aferraban como náufragos a los restos de la supuesta 'narcolancha'.

La visita del almirante de la Armada Frank 'Mitch' Bradley al Congreso este jueves para explicar pormenores de cómo se realizó el primer ataque contra una supuesta 'narcolancha' en aguas del Caribe cercanas a Venezuela, dejó una declaración tajante, un video impactante y varias preguntas en el aire.

En la audiencia a puertas cerradas con los líderes de los comités de inteligencia del Congreso, Bradley aseguró que no recibió una orden de "matar a todos" del secretario de Defensa, Pete Hegseth, como informó la semana pasada The Washington Post en un artículo que reveló que dos sobrevivientes del ataque a la lancha fueron rematados en un segundo bombardeo.

Sin embargo, tras ver el video completo del ataque a la lancha, varios representantes expresaron su preocupación por lo que vieron sobre cómo se desarrolló la operación, que, consideran, puede calificarse como una "ejecución extrajudicial" y, según algunos, un "crimen de guerra".

"Lo que vi en esa sala fue una de las cosas más preocupantes que he visto en mi tiempo en el servicio público", declaró a la prensa el representante de Connecticut Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

"Hay dos personas en clara situación de peligro, sin ningún medio de locomoción, con una embarcación destruida, que mató Estados Unidos", aseguró Himes.

El Pentágono ha argumentado que rematar a los dos sobrevivientes se justificó porque era "parte de la misión original", que era impedir el transporte de drogas que estaba llevándose a cabo en ese momento.

De acuerdo con ese razonamiento, los dos hombres (que aparentemente estaban pidiendo socorro por radio) podrían haber sido rescatados por secuaces que recuperaran parte del cargamento que flotaba en el mar y haber seguido con el trabajo de llevarla a su destino, lo que enmarca la acción en la "misión original".

Dos paneles del Congreso han abierto investigaciones para determinar si Hegseth o Bradley podrían ser culpables de las órdenes que emitieron durante la operación. Expertos legales afirman que el ataque en sí constituye un delito dentro de las leyes internacionales y más aún si los sobrevivientes fueron el objetivo.

Legisladores de ambos partidos en el Congreso quieren saber qué órdenes dio Hegseth con respecto a las operaciones y cuál fue el razonamiento para el segundo ataque y han abierto una investigación sobre las actividades contra supuestas lanchas de narcotraficantes en alta mar, en su primer trabajo de supervisión de las acciones de la Casa Blanca en el primer año de Trump.

Las advertencias contra el régimen de Maduro

La campaña militar ha disparado a niveles sin precedentes la tensión política y militar entre EEUU y Venezuela. Trump ha autorizado no solo el despliegue naval en el Caribe, sino también operaciones encubiertas letales de la CIA.

Su administración también designó al Cartel de los Soles, que afirman dirige Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera, y ha llegado a acuerdos con Trinidad y Tobago y República Dominicana, vecinos marítimos de Venezuela, para usar sus bases con fines militares o instalar radares de vigilancia.

Según Trump, "muy pronto" se iniciarán las operaciones contra narcotraficantes en tierra, lo que ha creado expectativas de que puede haber bombardeos en territorio venezolano contra instalaciones que se sospecha son usadas por el narcotráfico.

El incremento de la actividad militar provocó que la Administración Federal de Aviación emitiera un aviso de advertencia para la región por incremento de actividad militar e incluso Trump dijo el fin de semana que el espacio aéreo venezolano estaba cerrado.

