Trump dice que Maduro le ofreció "de todo", incluyendo los recursos naturales de Venezuela, para evitar un conflicto abierto con EEUU

El presidente Donald Trump aseguró este viernes desde la Casa Blanca que el venezolano Nicolás Maduro le envió un mensaje donde le ofrecía "de todo", incluyendo los cuantiosos recursos naturales del país, para evitar el escalamiento de las tensiones bilaterales.

Trump fue consultado por la prensa si "Maduro ofreció todo en su país, todos los recursos naturales, incluso con un mensaje grabado para usted en inglés, ofreciendo mediación".

El presidente respondió que "ofreció todo, tienes razón. ¿Y sabes por qué?, porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos".

Distintos reportes de medios estadounidenses en las últimas semanas han señalado que el régimen de Venezuela, usando canales diplomáticos secundarios, ha intentado buscar una negociación con Trump para reducir la tensión actual, en la que EEUU acumula en aguas caribeñas cerca de Venezuela miles de soldados, barcos de guerra, aviones espía, aviones caza bombarderos y una autorización a la CIA para que ejecute operaciones encubiertas letales en el país sudamericano.

Todo esto con el argumento de luchar contra los carteles que envían drogas a Estados Unidos, señalando a Venezuela como supuesto punto de partida de los envíos marítimos ilegales.

Este jueves el Miami Herald publicó que dos miembros del círculo más cercano a Maduro, Delcy y Jorge Rodríguez —vicepresidenta ejecutiva y presidente del Legislativo, respectivamente— han promovido durante varios meses un escenario en el que Maduro deje el poder para una transición de mediano plazo en Venezuela, en el cual el aparato oficialista actual no sería desmantelado mientras se le abren las puertas a empresas estadounidenses a la explotación de los vastos recursos energéticos y minerales venezolanos.

Y la semana pasada The New York Times reportó que el régimen de Maduro habría ofrecido a EEUU una participación dominante en las riquezas venezolanas.

Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo, con 303,000 millones de barriles probados, la décima reserva de gas, y riquezas minerales como oro, bauxita, coltán, hierro y diamantes.

Las ofertas, según ambos diarios, fueron rechazada de plano por el gobierno de EEUU, que incluso ordenó a su enviado especial, Richard Grenell, terminar los contactos con el régimen de Maduro, según NYT.

Casi treinta muertos por ataques militares de EEUU en el Caribe

El jueves Delcy Rodríguez calificó de falso y de guerra psicológica el reporte del Miami Herald, asegurando que la cúpula gobernante está unida con Maduro.

El despliegue militar estadounidense en poco más de mes y medio ha dejado seis ataques a pequeñas embarcaciones y un submarino en el Caribe, que habrían resultado en al menos 27 muertes confirmadas por el gobierno de Trump —que las llamó de "narcoterroristas"—, más otras dos aún no confirmadas oficialmente, y que fueron reportadas por The New York Times este viernes.

En el operativo contra el submarino, ocurrido el jueves, los militares de EEUU detuvieron a dos sobrevivientes, los primeros en toda la campaña militar, según reportes de varios medios. Esto no fue negado o confirmado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien solo indicó que los detalles del ataque al sumergible se harían públicos en la primera oportunidad disponible.

Pero Trump sí comentó que el submarino fue "construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas". Y consideró que "este no es un grupo inocente de personas, no conozco a muchos que tengan un submarino".

El gobierno de Estados Unidos no considera a Maduro el presidente legítimo del país tras el dudoso proceso electoral de 2024, y ofrece por líder venezolano una recompensa de 50 millones de dólares, al considerarlo líder del narcotraficante Cartel de los Soles, grupo designado como organización terrorista extranjera por EEUU.

Frente a los movimientos militares de EEUU, Venezuela ha desplegado tropas, barcos y unidades militares en ejercicios a lo largo de sus costas, en los territorios insulares caribeños y en la frontera con Colombia.

