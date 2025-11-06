Tres muertos en el decimoséptimo ataque de EEUU contra una supuesta 'narcolancha' en el Caribe

Video Dos personas mueren en un nuevo ataque de EEUU a embarcación en el Pacífico, asegura el Pentágono

El secretario de Defensa Pete Hegseth anunció este jueves otro ataque estadounidense contra un barco que, supuestamente, traficaba drogas en el Caribe y que dejó tres muertos.

"Como ya hemos dicho, los ataques a barcos narcoterroristas continuarán hasta que cese su envenenamiento del pueblo estadounidense", escribió Hegseth en redes sociales, en las que también publicó un video de 20 segundos del ataque y aseguró que el barco era "operado por una organización terrorista designada".

Son ya al menos 69 el número de muertos en la campaña del gobierno de Donald Trump en aguas sudamericanas, en al menos 17 ataques.

Trump ha justificado los ataques argumentando que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles de la droga y afirmando que los barcos son operados por organizaciones terroristas extranjeras. Su gobierno no ha presentado pruebas ni más detalles que sostengan estas acusaciones.

Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio informaron este miércoles a un reducido grupo de líderes del Congreso sobre la creciente campaña militar, ofreciendo así una de las primeras perspectivas de alto nivel sobre la justificación legal y la estrategia detrás de los ataques.

Los demócratas afirmaron que el Congreso necesita más información sobre cómo se llevan a cabo los ataques y la justificación legal de acciones que, según críticos, violan el derecho internacional y el derecho estadounidense al asesinar a presuntos narcotraficantes en alta mar. Expertos de Naciones Unidas, de hecho, calificaron los ataques letales como "ejecuciones extrajudiciales".

Los republicanos, por su parte, guardaron silencio o expresaron su confianza en la campaña.

Este jueves, los senadores republicanos votaron en contra de una legislación que habría limitado la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela, mientras que los demócratas presionaron al Congreso para que asumiera un papel más activo en la arriesgada campaña del mandatario republicano contra el líder venezolano, Nicolás Maduro.

