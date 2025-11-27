Trump insiste en que empezará "muy pronto" a detener "por tierra" el tráfico de drogas desde Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que las fuerzas militares de Estados Unidos "iniciarán muy pronto" operaciones "por tierra" para detener a los "narcotraficantes" de Venezuela y acabar así con el flujo de drogas hacia su país.

Durante una llamada con miembros del servicio militar, el mandatario les dijo que "han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos, que son muchos. Ya no llegan tantos por mar, para enviar sus venenos hacia Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas cada año".

"Pero nos vamos a encargar de eso (...) Probablemente hayan notado que ya no quieren hacer entregas [de drogas] por mar, y también vamos a empezar a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", agregó después de semanas de campaña militar de sus buques en aguas frente a las costas venezolanas.

De hecho, y pese a la enorme polémica que rodea a este despliegue, Trump destacó su resultado. "Están haciendo mucho, se ha detenido alrededor de 85% por mar", aseguró sin dar detalles que sustentaran esta cifra.

El presidente ya había dicho a mediados de octubre que, tras la fase marítima, EEUU estaba preparado para lanzar ataques en tierra contra los narcotraficantes venezolanos, lo que disparó las especulaciones sobre posibles operaciones militares en territorio del país sudamericano.

La enorme campaña militar de EEUU frente a las costas de Venezuela

La campaña militar de EEUU ha supuesto el envío del portaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, y su grupo de ataque, para conformar una flotilla de casi una docena de barcos de guerra, con decenas de aviones caza, bombarderos y espías, aunados a casi 15,000 soldados y marines.

El despliegue es visto como una campaña de intimidación contra el líder venezolano Nicolás Maduro, al que Washington considera como líder del Cartel de los Soles, y por quien ofrece una recompensa de $50 millones.

Desde el 2 de septiembre, los militares de EEUU han atacado unas 21 pequeñas embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental, matando a al menos 80 tripulantes que, según el Pentágono, eran "narcoterroristas".

Sin embargo, el gobierno de Trump no ha mostrado prueba de esas acusaciones, y las muertes han sido duramente criticadas por congresistas y por la ONU, que las ha considerado "ejecuciones extrajudiciales".

La tensión escaló aún más el pasado 24 de noviembre, cuando entró en vigor la declaratoria del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de la Casa Blanca.

El gobierno de Maduro, quien no es reconocido por Washington como presidente de Venezuela, niega las acusaciones de narcotráfico y asegura que Estados Unidos está ejerciendo una "guerra psicológica" que ya dura 17 semanas.

República Dominicana autoriza uso de sus aeropuertos para despliegue militar de EEUU

Washington "presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela, presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país", dijo el jueves la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump dijo en las últimas semanas que estaba dispuesto a conversar con Maduro "para salvar vidas de la forma fácil", pero añadió que si tienen que hacerlo "de la forma difícil, también está bien". Mientras, Estados Unidos refuerza sus alianzas con países caribeños.

República Dominicana autorizó utilizar por tiempo limitado su principal aeropuerto y una base aérea para las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos.

Por otro lado, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, se reunió con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, para discutir la seguridad regional.

Tanto República Dominicana como Trinidad y Tobago han reafirmado su respaldo a Washington en su lucha antinarcóticos.

