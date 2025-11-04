Cambiar Ciudad
Caribe

Dos muertos en el decimosexto ataque de EEUU a una supuesta "narcolancha", esta vez en el Pacífico

Con esta ofensiva se llega a al menos 67 muertos en la campaña militar de EEUU en el Caribe y el Pacífico.

Dos personas murieron tras un nuevo ataque de EEUU a una supuesta "narcolancha" en aguas del Pacífico, informó este martes el secretario de Defensa Pete Hegseth.

"El Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otra embarcación dedicada al narcotráfico operada por una organización terrorista designada (DTO) en el Pacífico oriental", informó Hegseth en redes sociales.

El ataque es el número 16 en casi dos meses de campaña militar de EEUU en la región, elevando a al menos 67 la cifra de supuestos narcotraficantes muertos.

Hegseth manifestó que "nuestros servicios de inteligencia sabían que este barco, como TODOS LOS DEMÁS, estaba involucrado en el tráfico ilícito de drogas, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba drogas".

Como en anteriores ocasiones, el alto funcionario compartió un video de la operación, aparentemente hecha de noche, donde se observa una pequeña embarcación que sufre una gran explosión, quedando luego en llamas y emitiendo un densa columna de humo.

Además de en el Pacífico, Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, una potente fuerza militar con casi una decena de barcos de guerra —incluyendo el portaviones Gerald R. Ford en ruta a la zona— decenas de aviones caza, de espionaje y bombarderos, y miles de soldados y marines, con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

