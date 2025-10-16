Qué se sabe de la autorización de Trump para que la CIA realice operaciones encubiertas dentro de Venezuela

Video Gobierno Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según reportes: esto se sabe

Donald Trump sorprendió al mundo este miércoles al reconocer que dio autorización a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Pero es que además agregó que analiza la posibilidad de acciones terrestres en el país sudamericano.

La noticia provocó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamara a rechazar los "golpes de Estado de la CIA" y la "guerra en el Caribe".

Hasta ahora ha habido al menos cinco ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe desde principios de septiembre, las cuales han dejado como resultado 27 muertos y cinco embarcaciones destruidas.

Desde agosto, Washington ha desplegado buques y aviones de guerra en el mar Caribe, frente a las aguas de Venezuela, destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia un "asedio" y una "amenaza" para un "cambio de régimen".

Durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue preguntado sobre un informe de The New York Times que afirmaba que había aprobado en secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro.

Tras su impactante admisión, Trump se negó a ofrecer detalles. "Pero lo autoricé por dos razones, realmente", dijo, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen "narcoterrorista" y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a los Estados Unidos.

Cuando se le preguntó si había dado a la CIA autoridad para "eliminar" a Maduro, Trump dijo: "Es ridículo hacerme esa pregunta. No es en verdad una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo la responda?".

Sí agregó que su gobierno "está considerando (operaciones por) tierra" mientras evalúa la posibilidad de ataques adicionales en la región.

¿Qué supone la autorización dada por Trump a la CIA en Venezuela?

Trump hizo este inusual reconocimiento público de sus instrucciones a la agencia de inteligencia (dado que las acciones de la CIA suelen ser clasificadas y su reconocimiento puede poner en peligro sus operativos) poco después de que The New York Times reportara que la CIA había recibido autorización para llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

Según el rotativo neoyorquino, la autorización le permitiría a la CIA poder ejecutar misiones letales en Venezuela y en aguas del mar Caribe, donde ya hay una fuerza militar estadounidense desplegada desde hace varias semanas.

El reporte indica que la CIA podría actuar de forma encubierta contra Maduro o su gobierno, tanto de forma unilateral como en conjunto dentro de una operación militar más amplia.

Sin embargo, The New York Times matizó que se desconoce si la planea alguna operación en Venezuela o si el permiso otorgado por Trump es solo una medida de contingencia.

¿Cómo respondió Venezuela al reconocimiento de Trump?

Sin abordar directamente los comentarios de Trump, Maduro arremetió este miércoles contra el historial de la CIA en varios conflictos en distintas partes del planeta.

“No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a los (derrocamientos), a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar”, señaló Maduro durante un evento televisado.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerdan tanto a los 30,000 desaparecidos”, señaló, refiriéndose a la cifra estimada de desapariciones durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983), de acuerdo con organizaciones como las Madres de la Plaza de Mayo. También hizo referencia al golpe de 1973 en Chile.

”América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, añadió. "No a la guerra en el Caribe, no a la guerra en Sudamérica, sí a la paz”, enfatizó.

Hablando en inglés, Maduro dijo: "No a la guerra, sí a la paz, no a la guerra. ¿Así es como se diría? ¿Quién habla inglés? No a la guerra, sí a la paz, al pueblo de los Estados Unidos, por favor. Por favor, por favor, por favor".

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, por su parte, sí rechazó de manera clara en un comunicado " las declaraciones belicistas y extravagantes del presidente de los Estados Unidos, en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela”.

"Esta afirmación sin precedentes, constituye una gravísima violación del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles”, se lee en el texto.

Los ejercicios militares con que Venezuela responde a Trump

Venezuela niega los señalamientos de narcotráfico y presentará el jueves una denuncia ante el secretario general de la ONU, António Guterres, y el Consejo de Seguridad.

Como respuesta, el mandatario venezolano ordenó ejercicios militares en las zonas fronterizas y estados costeros que se han ido extendiendo semana tras semana. El miércoles se realizaron en las barriadas más grandes de Venezuela, Catia y Petare, ubicadas en Caracas.

"Hoy amaneció con una lluvia fuerte, tormenta eléctrica en toda esta región de Caracas y Miranda y nada detuvo el ejercicio, allí salieron con máxima moral nuestros militares a defender la patria", dijo Maduro al informar sobre el despliegue en la mañana.

La televisión estatal mostró imágenes de la movilización de vehículos blindados desde la madrugada en Petare.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, también ironizó entre risas sobre el anuncio de la CIA. "Nunca habían operado aquí en América Latina, nunca, nunca".

¿Cómo reaccionaron en el Congreso?

La Casa Blanca declaró hace unas semanas a los cárteles del narcotráfico como combatientes ilegales y anunció que EEUU se encuentra actualmente en un "conflicto armado" con ellos, justificando la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia el país.

La medida desató la molestia de miembros de ambos partidos en el Congreso, quienes aseguran que Trump prácticamente estaba cometiendo un acto de guerra sin la autorización del Capitolio.

La senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo este miércoles que si bien apoya la lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha ido demasiado lejos.

"La autorización del gobierno de Trump para una acción encubierta de la CIA, llevando a cabo ataques letales contra embarcaciones y dejando entrever la posibilidad de operaciones terrestres en Venezuela, pone a EEUU un paso más cerca de un conflicto abierto sin transparencia, supervisión o aparentes salvaguardias", subrayó.

"El pueblo estadounidense merece saber si el gobierno está llevando a EEUU hacia otro conflicto, poniendo en riesgo a los miembros de las fuerzas armadas o buscando una operación de cambio de régimen", agregó.

¿Cómo justificó Trump la autorización a la CIA para operar en Venezuela?

La Casa Blanca no ha proporcionado evidencia contundente a los legisladores que demuestre que las embarcaciones que fueron atacadas en el Caribe transportaban realmente drogas.

Funcionarios del gobierno federal consultados por la agencia AP dijeron que la Casa blanca únicamente ha señalado los videos no confidenciales que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han publicado en redes sociales, pero que aún no presentaron "pruebas contundentes" de que las embarcaciones llevaban drogas a bordo.

Los legisladores han expresado su frustración ante el hecho de que el gobierno ofrezca pocos detalles de cómo tomó la decisión de que EEUU está en conflicto armado con los cárteles o qué organizaciones criminales afirma que son "combatientes ilegales".

Incluso mientras el ejército ha llevado a cabo ataques contra algunas embarcaciones, la Guardia Costera de EEUU ha continuado con su práctica habitual de detener barcos y confiscar drogas.

Trump explicó este miércoles el motivo detrás de sus nuevas medidas, asegurando que ese enfoque tradicional durante décadas no ha funcionado en la lucha contra las drogas.

"Porque hemos estado haciendo eso durante 30 años, y ha sido totalmente ineficaz. Tienen barcos más rápidos", comentó. "Son lanchas rápidas de clase mundial, pero no son más rápidas que los misiles".

Grupos defensores de derechos humanos han expresado su preocupación de que los ataques sean una violación a las leyes internacionales y expertos de Naciones Unidas incluso los llegaron a calificar como "ejecuciones extrajudiciales".

Con información de AP y AFP

