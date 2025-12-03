“Mi peor pesadilla es que, al final, no pase nada”: cómo viven los venezolanos que emigraron la tensión militar entre Trump y Maduro

Incertidumbre, angustia, ansiedad... tres términos que se repiten entre venezolanos que viven fuera de su país esta enésima crisis política de Venezuela, marcada ahora por una tensión militar sin precedentes entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump.

Casi 8 millones de personas han abandonado el país suramericano en los últimos años, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Muchos han dejado familiares allí y ahora, una posible incursión de EEUU allí se ha vuelto una preocupación más en la zozobra que ya viven por los que dejaron atrás.

"Lo primero es la ansiedad. Esta angustia por no saber qué está pasando, a quién creerle qué, justamente por la incertidumbre. Es difícil esta situación de no tener información y no tener claro qué ocurre", dice a Univision Noticias Elisa Costa, una psicóloga de 42 años residente en Barcelona.

Costa dejó Venezuela en 2017, pero parte de su familia aún reside allí.

Cuenta que "hay una mezcla" de sentimientos por lo que pueda pasar, "mezclada con desesperanza aprendida" tras los frecuentes los intentos infructuosos de un cambio de gobierno mediante protestas o elecciones en 2014, 2015, 2017 o 2024.

Desde el inicio de la operación militar "Lanza del Sur", que la Casa Blanca cataloga como antidrogas, EEUU acumula una imponente presencia militar en el mar Caribe, frente a Venezuela, con el portaviones Gerald R. Ford, aviones de guerra, barcos con misiles y unos 15,000 soldados, que Maduro considera "una amenaza"

La campaña ya tiene tres meses de duración. Según expertos y reportes de la prensa estadounidense, el despliegue es un elemento de presión usado por la Casa Blanca para que Maduro, acusado de narcotráfico por EEUU, abandone el poder tras 12 años en el cargo.

Al respecto, el presidente Donald Trump ha afirmado que vendrán "ataques en tierra muy pronto" contra "narcotraficantes", lo que ha disparado las expectativas sobre una posible ofensiva en territorio venezolano.

Para los que están fuera, los que tuvieron que abandonar su país a causa de Maduro y de lo que ha hecho con Venezuela, el despliegue militar es también una situación de desasosiego.

"Es una angustia ambigua, porque no hay ningún tipo de garantías sobre si pasará algo ahora o posteriormente", dice el psicólogo venezolano Octavio León, terapista familiar en la Schoen Clinic Group, en Gran Bretaña.

"Cada quien lo vive diferente, depende de hace cuánto te fuiste de Venezuela o emocionalmente cómo te sigue afectando. Hay una angustia distinta a la que se ha vivido (sobre el país)", considera León.

A eso se les suma la ansiedad, en opinión de Eduardo Ortiz, un contador de 46 años, radicado en México desde 2023 con su hijo adolescente, que nació en Venezuela antes de que su familia emigrara primero a Perú en 2015.

"En general, uno vive con muchas expectativas. Pasas el día ansioso porque estás a la espera de que ese evento tan anhelado, que es la libertad de tu país, comience a concretarse. Estás muy pendiente de las notificaciones, de lo que se hable en grupos, en redes sociales. Y eso te mantiene en un estado de alerta que no te permite estar tranquilo", dice Ortiz.

Este nivel de distracción y ansiedad también es mencionado por Gabriela Velásquez, una maestra de primaria en el sur de Florida.

"Yo reviso mi teléfono 100 veces al día buscando información. No saber cuándo finalmente esto va a terminar o, peor aún, si va a terminar", comenta la mujer de 42 años, que dejó Venezuela en 2015.

Escepticismo y cautela sobre un eventual cambio

León afirma que los venezolanos en el exterior tienen una sensación de que "hemos sido 'traicionados' tantas veces" que mantienen un nivel de escepticismo sobre si habrá algún cambio político positivo para el país.

"Mi peor pesadilla es que, al final, una vez más, no pase nada y se fortalezcan para siempre. Creo que si esta vez —que estamos tan cerca de lograr sacarlos del poder— no lo hacemos, estarán allí para siempre, como el régimen cubano", cuenta Velásquez, entre la preocupación y la esperanza.

De acuerdo con el psicólogo David Furth, con los precedentes políticos con el gobierno de Maduro, para el venezolano ahora "es difícil atreverse a confiar" de que pasará algo positivo.

"Aunque causa incertidumbre y ansiedad tres meses de esta situación, el venezolano está un poco curado en cierta forma, porque en otras ocasiones parecía que sí (habría cambios políticos)", dice.

Los venezolanos "te dicen que no pasará nada, pero se nota que por dentro hay un deseo gigante, y mientras más pasa el tiempo y esos barcos están ahí, parece que se despierta la ilusión", describe Furth.

Los de afuera, los de adentro

Ortiz, desde México, dice que algo similar ha ocurrido con su familia que está en Venezuela.

"Crearon una especie de escudo para protegerse emocionalmente de las expectativas, y eso les permite algunas veces llevar las cosas mejor que uno, que está fuera. Lo he visto en familiares, amigos y gente cercana: tienen el anhelo de que las cosas cambien, pero parece que controlan mejor las expectativas", opina.

Otros prefieren no abordar la situación en conversaciones con los que están en Venezuela, por seguridad o por ser un tema sensible o doloroso.

"En mi familia no siento que se hagan 'los duros', en esta situación concreta no endulzan lo que pasa, pero sí lo he sentido en otras circunstancias como acceder a un médico, o una medicina", declara Costa.

En cambio, Velásquez explica que "tengo amigos y familiares allá, pero trato de evitar tocar el tema con ellos por su seguridad. Con muchos hablo en clave para no ponerlos en riesgo. Los casos son innumerables donde, por un simple estado de WhatsApp, te encarcelan por terrorismo".

Los efectos de la tensión acumulada

La incertidumbre puede ser mayor para los que viven en otros continentes, con diferencias horarias, como Costa.

"Hay noches que se hace difícil irse a dormir, pasas hasta las 2 o 3 am viendo si sucedió algo o cuáles son las nuevas noticias. Hay otras noches que digo 'hagamos vida, hay que salir de eso'" comenta.

"Es difícil estar lejos, tener a la familia allá y no poder hacer mucho, sino tener una conversación con ellos", lamenta.

Ortiz cuenta una cotidianidad similar.

"Desde que abres los ojos buscas si habrá ocurrido algo en la madrugada. Te afecta porque es difícil tener un rendimiento alto en tu trabajo mientras tu mente se divide entre las obligaciones diarias de tu rutina laboral y la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela".

El psicólogo León cuenta que para muchos "lidiar con dos realidades tiene un peaje físico y emocional que hay que pagar".

"Es normal que haya gente que esté enganchada con la situación, que duerma menos o esté más irritable con una sensación abrumadora que te acompaña permanentemente. Un ruido que te aturde y no sabes qué es", afirma.

Las preocupaciones y los deseos entre los venezolanos en el exilio

La actual coyuntura, con la amenaza militar y sus eventuales consecuencias, no es el único tema que los aqueja: para muchos, está también la pregunta de qué pasará en el futuro, ya sea que se mantenga Maduro y se reafirme más en el poder o un potencial cambio.

"Me preocupan los daños colaterales y lo que podría pasar el día después de la salida de Maduro, si llegara a suceder", afirma Gabriela Velásquez, desde el sur de Florida.

Y también expresa su miedo a una potencial violencia o grupos armados, que puedan hacer que "Venezuela viva una época paramilitar por décadas, como sucedió en Colombia".

Un miembro de la Milicia Nacional Bolivariana muestra a una mujer cómo manejar un arma durante unos ejercicios militares en Caracas, Venezuela, el sábado 20 de septiembre de 2025. Imagen Ariana Cubillos/AP

Pero entre los venezolanos entrevistados también está el deseo latente de que su país pueda salir adelante.

"Me encantaría un cambio, que tiene que ser gradual y no de la noche a la mañana, porque tampoco llegará Trump a resolver el problema de los venezolanos", dice Costa.

Velásquez pone el foco en las libertades y en la prosperidad.

"Mi deseo es que esta pesadilla termine y que Venezuela pueda volver a ser un lugar donde las personas puedan pensar, opinar y vivir en libertad. Deseo progreso; deseo firmemente que evolucionemos como sociedad, que haya acceso real a la vivienda, a un sistema de salud y educación de calidad".

