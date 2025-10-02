Trump afirma que EEUU está en "conflicto armado" con los carteles de la droga: reportes

Video ¿Por qué EEUU lanzó un misil contra una narcolancha? Así operan las rutas marítimas de la cocaína

El presidente Donald Trump declaró a los carteles de la droga como "combatientes ilegales" y afirma que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado no internacional", según un memorando obtenido por medios tras los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.

El Congreso fue notificado sobre esta decisión por funcionarios del Pentágono el miércoles, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato con AP. El diario The New York Times fue el primero en reportar sobre el memorando.

Esta medida se produce después de que las fuerzas armadas estadounidenses llevaran a cabo el mes pasado tres ataques mortales contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe. Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra embarcaciones procedentes de Venezuela. 17 personas murieron en esas acciones, de acuerdo con información del gobierno estadounidense, que no ha dado mayores detalles sobre cómo se realizaron los operativos.

Estos ataques se produjeron tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe.

"Si bien las naciones aliadas han realizado importantes esfuerzos para combatir a estas organizaciones, sufriendo numerosas bajas, estos grupos son ahora transnacionales y llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como carteles organizados", según el memorando, que se refiere a los miembros de los carteles como "combatientes ilegales".

"Por lo tanto, el presidente determinó que estos carteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos", indica la comunicación.

La frustración del Congreso por la falta de información precisa

Los funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar una lista de las organizaciones terroristas designadas, lo que generó gran frustración entre algunos legisladores, según la fuente.

Los legisladores han estado presionando a Trump para que acuda al Congreso y solicite la autorización para ejercer sus poderes de guerra para dichas operaciones. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios que han hecho varios medios.

Según una fuente familiarizada con el asunto citada por AP, varios senadores percibieron que la administración Trump, durante la reunión secreta, planteó un nuevo marco legal que generó dudas, especialmente sobre el papel del Congreso en la autorización de tales acciones.

El primer ataque militar, el 2 de septiembre, contra una lancha rápida que, según la administración Trump, transportaba drogas, dejó 11 muertos.

Trump afirmó que la lancha pertenecía a la organización Tren de Aragua, designada por EEUU como organización terrorista extranjera a principios de año.

La administración justificó la acción militar como una escalada necesaria para frenar el tráfico de drogas. Sin embargo, senadores de ambos partidos, así como grupos de derechos humanos, cuestionaron la legalidad de la acción de Trump, considerándola un posible abuso de poder ejecutivo, ya que se usó a las fuerzas armadas para tareas de aplicación de la ley.

Además, subrayan que la acción equivale a una indebida ejecución sumaria que viola el debido proceso para castigar un delito, el del narcotráfico, que no tiene la posibilidad de pena capital en la legislación estadounidense.

Otros destacan que los ataques, según la Casa Blanca realizados en aguas internacionales, violan el derecho internacional que prohíbe acciones armadas contra embarcaciones que no estén poniendo en riesgo la integridad de otro navío.

Trump espera ejercer "poderes extraordinarios de guerra"

Ante la decisión de la administración republicana de atacar embarcaciones en el Caribe, senadores y legisladores de ambos partidos han expresado fuertes objeciones. Algunos habían pedido al Congreso que ejerciera su autoridad según la Ley de Poderes de Guerra, que prohíbe a la administración realizar ataques sin la autorización del Congreso.

Al afirmar que su campaña contra los carteles de la droga es un conflicto armado, Trump parece pretender justificar su acción con poderes extraordinarios de guerra.

El senador Jack Reed, líder demócrata en la Comisión de Servicios Armados del Senado, afirmó que los carteles de la droga son "detestables" y deben ser combatidos por las fuerzas del orden.

"La administración Trump no ha ofrecido justificación legal, evidencia ni información de inteligencia creíbles para estos ataques", declaró Reed, exoficial del Ejército. La administración Trump aún no ha explicado cómo determinó la carga de las embarcaciones ni la supuesta afiliación a la organización criminal de los pasajeros antes de los ataques.