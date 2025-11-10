Nuevos ataques a presuntas 'narcolanchas' dejan al menos seis muertos, según el Pentágono

Video Dos personas mueren en un nuevo ataque de EEUU a embarcación en el Pacífico, asegura el Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este lunes otros dos ataques a presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, en los que habrían muerto seis personas.

"Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por organizaciones designadas como terroristas", informó Hegseth en una publicación en la red social X, sin mostrar ninguna evidencia ni precisar a qué organización se refiere.

"Según nuestra inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando ilícito de narcóticos, transportaban drogas y navegaban por una ruta conocida de tráfico de drogas en el Pacífico oriental", agregó el secretario y precisó que en cada una de las lanchas viajaban tres tripulantes y todos fallecieron en el ataque.

"Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", agregó Hegseth.

Son ya al menos 76 los muertos en la campaña del gobierno de Donald Trump en aguas sudamericanas, en al menos 19 ataques.

Trump ha justificado estos polémicos operativos argumentando que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los carteles de la droga y que los barcos son operados por organizaciones terroristas extranjeras. Pero su gobierno no ha presentado pruebas ni más detalles que sostengan estas acusaciones.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó estos ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes como inaceptables y una violación del derecho internacional.

Expertos afirman que los ataques, tanto en el Pacífico como en el Caribe, son ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando tengan como objetivo a probados y conocidos narcotraficantes.