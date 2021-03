Supuesto socio del presidente de Honduras es hallado culpable de narcotráfico en juicio en Nueva York

"Juan Orlando Hernández no solo quería el dinero del acusado, sino que quería tener acceso a la cocaína del acusado", dijo el fiscal federal adjunto Michael Lockard en su argumento final, resumiendo el caso de la fiscalía el viernes. '



El veredicto de culpabilidad ratifica las acusaciones no solo contra Fuentes, sino también contra Hernández, quien fue nombrado como coonspirador no acusado en un caso de tráfico de drogas por tercera vez desde que su hermano, el ex legislador Juan Antonio 'Tony' Hernández, fue acusado por cargos de tráfico de drogas en noviembre de 2018.