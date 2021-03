Juicio en Nueva York saca a la luz la dimensión de la narcocorrupción en Honduras

Un año después, Fuentes será juzgado a partir de este lunes 8 de marzo en un caso que en última instancia podría ayudar a determinar el destino de Hernández, un coconspirador no legalmente enjuiciado, a quien los fiscales han acusado de aceptar millones en sobornos de narcotraficantes, además del futuro de las relaciones de Estados Unidos con Honduras bajo el nuevo gobierno de Joe Biden.

Los primeros años

Sandres no testificará en el juicio ya que fue asesinado en su casa en 2013, luego de que un sujeto que contrató para matar a 'Los Cachiros' lo traicionara.

La Conexión Colombia

Laboratorio de cocaína

Conexiones comerciales

Sandres también era copropietario de un negocio de importación junto con un exoficial de policía y primo de un miembro de 'Los Cachiros'. Por su parte, Fuentes era copropietario de al menos siete negocios y tenía intereses no declarados en varios otros. Los negocios incluían una empresa de transporte marítimo, agricultura y operaciones de importación/exportación. Eran la tapadera perfecta para el narcotráfico, sobre todo para alguien que, según múltiples fuentes, enviaba cocaína en contenedores desde Puerto Cortés.

Entre los negocios en los que Fuentes tenía un interés oculto se encontraba una empresa agrícola propiedad de Fuad Jarufe. Múltiples fuentes aseguran que Fuentes actuó como representante del negocio, aunque en el papel no era un socio legal.

Reuniones con Hernández



Fuentes agradeció a Hernández por su ayuda para evitar consecuencias por el descubrimiento del laboratorio. "Para que vea lo que es estar con la gente adecuada, nadie los puede tocar, por sus pertenencias no se preocupe, no se las quitarán, aquí no ha pasado nada", dijo Hernández.