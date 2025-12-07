Robos y secuestros agudizan el peligro de viajar por "la ruta del terror" en México y cuestan millones de dólares al comercio

Video Joaquín Guzmán López, hijo de 'El Chapo', se declara culpable de cargos de narcotráfico en EEUU

Empresarios y autoridades han encendido las alertas por los crecientes robos a transporte de carga y asaltos a particulares mientras viajan por carreteras de México, lo que preocupa de ambos lados de la frontera.

En semanas recientes, organismos empresariales mexicanos y estadounidenses han advertido de la riesgosa situación que enfrenta los transportistas durante sus viajes por las vías del país.

Las quejas incluso han sido elevadas por empresarios estadounidenses durante las consultas públicas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que se prevé inicie formalmente en enero. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por sus siglas en inglés), compuesto por cientos de empresas estadounidenses como Amazon, DHL y Coca Cola, en octubre y en noviembre elevaron sus quejas ante el Representante Comercial (USTR).

Esa agencia federal está a cargo de las negociaciones del lado estadounidense rumbo a la revisión del TMEC. Además, el Departamento de Estado desde sus consulados ha alertados sobre situaciones de riesgo en las carreteras mexicanas.

El Consulado de Estados Unidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a finales de noviembre alertó sobre crecientes robos a vehículos particulares con placas extranjeras en la carretera 85D, que conecta esa ciudad con la fronteriza Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Las víctimas han descrito haber sido ‘detenidas’ por un vehículo con luces intermitentes, dando la apariencia de una parada de tráfico autorizada hasta que los agresores emergieron del vehículo”, precisó.

Esa vía ha sido llamada por la prensa y organizaciones civiles como “la ruta del terror” por las numerosas desapariciones reportadas en años recientes, principalmente de taxistas. La región, de acuerdo con reportes periodísticos, es controlada por el Cartel del Noreste, considerada como un grupo terrorista por el gobierno de Donald Trump.

Las autoridades estatales de ambas entidades han respondido con ofrecimientos de más presencia de policías para garantizar la seguridad, pero los reportes de robos, secuestros y agresiones a vehículos particulares y comerciales continúan.

“Viajar por carreteras de México, un deporte de alto riesgo”

La creciente inseguridad en las carreteras tanto para transportistas como viajeros regulares ha convertido viajar por vía terrestre en México “un deporte de alto riesgo”, dijo a Univision Noticias el analista en seguridad Alberto Guerrero Baena. El experto considera que, ante los riesgos, el gobierno ha respondido con una “simulación” para aparentar principalmente ante Estados Unidos que está atendiendo la problemática de la inseguridad en las carreteras.

“En México al final lo que hemos visto es una situación donde el propio esquema de seguridad no es el adecuado, donde se están utilizando militares que no tienen un conocimiento de patrullaje de territorio”, dijo Guerrero Baena.

Además de la "simulación oficial", dijo el analista, existe una situación de “infiltración” criminal de las policías municipales y estatales a cargo de la seguridad de las vías terrestres. Considera que por eso en rutas como la del "terror" los criminales actúan con un grado de impunidad porque las policías en ocasiones les sirven como informantes.

“Es como tener halcones dentro de las propias instituciones”, dijo. “Implica que hasta deben de tener oídos dentro de las corporaciones que les informen de manera inmediata cuáles son los coches que se ven con ciertas características”.

Empresarios piden acción ante los crecientes robos

El Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) ha reiterado en meses recientes en sus escritos al USTR que debe exigir más acciones de México, el principal socio comercial de Estados Unidos, para garantizar la seguridad del transporte de carga.

“Los altos niveles de robo de carga constituyen una preocupación crítica en materia de seguridad que afecta a todos los miembros de la NFTC que comercializan en la región”, dijo el organismo en su escrito en octubre.

Aunque Estados Unidos está poniendo el tema de la seguridad sobre la mesa durante las conversaciones bilaterales, la seguridad de los transportistas de carga “requiere atención especial”, dijo NFTC. “Ya que los riesgos se extienden mucho más allá de la frontera. (...) Lo que se traduce en costos significativos, interrupciones en la cadena de suministro y riesgos de inversión para México”, agregó.

En un escrito posterior en noviembre, enviado para que el tema fuera incluido en la revisión del TMEC, el organismo dijo que Estados Unidos “debe obtener compromisos de México para obtener recursos adicionales y medidas de seguridad viables para priorizar la seguridad de la carga y la prevención de robos”.

La inseguridad no sólo golpea a las empresas sino que los transportistas están vulnerables al crimen durante sus viajes, dijo en ese segundo escrito.

Del lado mexicano, organismos empresariales también han alzado la voz para exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum hacer más para prevenir los robos, extorsiones y ataques en las carreteras contra el transporte de carga. Por ejemplo, en un foro organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a finales de noviembre, representantes de la industria expresaron su preocupación por la inseguridad en las vías terrestres.

En el foro, donde además hablaron de los recientes bloqueos por organismos agrarios que exigen respuestas a sus demandas, enfatizaron sus exigencias para que el gobierno combata los robos.

Cifras de la industria indican que los robos a los transportes comerciales cuestan a las empresas unos 7,000 millones de pesos, equivalentes a más de 384 millones de dólares.

Según Guerrero Baena, la gravedad de la situación en las carreteras podría ser un elemento más para que Trump continúe acusando a México de estar controlado por el crimen organizado y, finalmente, termine por utilizar ese argumento para desbaratar el TMEC.

Javier Oliva, analista mexicano especializado en seguridad nacional, coincidió en que el argumento de Trump en contra de México se ve confirmado ante la impunidad con la cual los criminales roban y secuestran a viajeros en las carreteras.

"La lógica que está manejando Trump es la desmantelar el tratado", dijo Oliva, profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Cómo va a tener Estados Unidos a un socio donde operan seis carteles considerados terroristas", acotó.

EEUU recomienda a sus ciudadanos viajar de día por carreteras

Luego de la ola de ataques y robos a vehículos particulares en la carretera 85D, el Consulado estadounidense en Monterrey recomendó a los estadounidenses que viajen por esa ruta de día.

Para Guerrero Baena, ante la ausencia de un plan de seguridad en carreteras por parte del gobierno, esa es la única solución a la mano para los viajeros y transportistas. “Obviamente tienes que circular de día, porque de noche es muy complejo, o en su defecto prefieres utilizar rutas como los aeropuertos o los autobuses de línea, es porque ya hay una situación que tú conoces, que sabes perfectamente qué va a suceder”, dijo.

La vulnerabilidad para los viajeros ha quedado en evidencia no sólo ante los ataques, robos y secuestros de ciudadanos, sino que los mismos policías han sido víctimas del crimen en las carreteras. Recordó el caso de dos agentes federales que fueron secuestrados en Michoacán en septiembre. Luego del secuestro, que causó conmoción por tratarse de elementos federales, las autoridades activaron un intenso despliegue que resultó en su liberación 12 horas después.

Sin embargo, Guerrero Baena insistió en que no existen garantías para los civiles de que una operación así sea activada para rescatarlos en caso de ser blanco del crimen.

“Estamos hablando de que la presencia criminal está entre un 75% y 80% del territorio mexicano”, dijo. “Y eso es gravísimo, porque en todos lados hay informantes o ladrones de caminos, o grupos que extorsionan o grupos que roban”.

Al final de cuentas, agregó, esta situación es resultado de la incapacidad del gobierno para activar un plan de seguridad que garantice la seguridad en los caminos. “Parte de lo que ha dejado de hacer México es un modelo de seguridad que cambia caprichosamente cada sexenio y que en este sexenio, si bien hay entre comillas resultados en algunas áreas, pero por ejemplo, el tema de carreteras sigue igual, estancado”.

