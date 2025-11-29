Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse cerrado, en el marco de una escalada de la tensión con el mandatario Nicolás Maduro.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela como cerrado en su totalidad", escribió sin dar detalles Trump en su red Truth Social.

PUBLICIDAD

Este jueves, el mandatario había asegurado que las fuerzas militares de Estados Unidos iniciarían "pronto" operaciones por tierra para frenar a los "narcotraficantes" de Venezuela y acabar con el supuesto flujo de drogas hacia su país.

Y, días antes, varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos a Venezuela, luego que el regulador de estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), advirtió sobre un aumento de la actividad militar en la zona.

Desde el 2 de septiembre, los militares de EEUU han atacado unas 21 pequeñas embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental, matando al menos a 80 tripulantes que, según el Pentágono, eran "narcoterroristas". Sin embargo, el gobierno de Trump no ha mostrado prueba de esas acusaciones, y las muertes han sido duramente criticadas y catalogadas por congresistas y por la ONU como "ejecuciones extrajudiciales".

El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

En medio del despliegue de la flota militar que EEUU ha acumulado desde septiembre en el Caribe, Washington no ha aportado ninguna evidencia de que las embarcaciones atacadas eran usadas para transportar drogas o representaban una amenaza para Estados Unidos.

La campaña militar de EEUU ha supuesto el envío del portaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, y su grupo de ataque, para conformar una flotilla de casi una docena de barcos de guerra, con decenas de aviones caza, bombarderos y espías, aunados a casi 15,000 soldados y marines.

El despliegue es visto como una intimidación contra el mandatario venezolano, al que Washington considera como líder del Cartel de los Soles, y por quien ofrece una recompensa de $50 millones.

PUBLICIDAD

El diario The New York Times informó el viernes que los dos líderes mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se produjo un día después de que el presidente estadounidense afirmara que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que aumentó aún más las tensiones con Caracas.

Mira también: