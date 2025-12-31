Narcotráfico Buscan posibles sobrevivientes tras nuevo ataque de EEUU a presuntas “narcolanchas” que dejó tres muertos El Comando Sur de EEUU asegura que varias personas saltaron por la borda durante el operativo, por lo que se lo comunicó a la Guardia Costera para que activara el sistema de búsqueda y rescate.

Video Petro dice que el ataque de EEUU en Venezuela tuvo como objetivo una fábrica de cocaína en Maracaibo

El gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que atacó tres embarcaciones más que presuntamente transportaban drogas y dejó tres muertos, mientras que otras personas saltaron por la borda y posiblemente sobrevivieron.

“Tres narcoterroristas a bordo del primer barco murieron en el primer enfrentamiento. Los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y distanciándose antes de que los enfrentamientos posteriores hundieran sus respectivas embarcaciones”, aseguró el Comando Sur de EEUU en redes sociales.

Agregó que, tras el operativo realizado el martes, notificó inmediatamente a la Guardia Costera de lo ocurrido para que activara el sistema de búsqueda y rescate.

El Comando Sur no informó de cuántas personas podrían haber sobrevivido ni si finalmente fueron rescatadas.

Sin embargo, un funcionario estadounidense que habló con Reuters bajo condición de anonimato, dijo que eran ocho las personas que habían saltado de sus embarcaciones y estaban siendo buscadas.

La Guardia Costera le dijo a esta agencia que había desplegado un avión C-130 para buscar sobrevivientes y que estaba trabajando con barcos en la zona.

El Comando Sur no reveló dónde ocurrieron los ataques, sino que se limitó a decir que se registraron en “aguas internacionales”. Reuters, sin embargo, reportó que había ocurrido en el Pacífico.

Algunos legisladores demócratas y expertos legales afirmaron que el ejército cometió un delito, mientras que el gobierno de Trump y algunos legisladores republicanos afirman que el ataque posterior fue legal.

Al menos 110 muertos en la campaña de ataques de EEUU en el Pacífico y Caribe

Un video publicado por el Comando Sur en redes sociales muestra a las tres embarcaciones navegando en formación cerrada, lo cual es notablemente inusual.

El comando afirmó que formaban un convoy a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico y que "habían transferido narcóticos entre las tres embarcaciones antes de los ataques". No proporcionó pruebas que respaldaran esta afirmación.

Estos ataques elevan el número total a 33 y el número de personas fallecidas a al menos 110 desde principios de septiembre, según las cifras anunciadas por el gobierno de Trump.

Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia EEUU y ha afirmado que su país está involucrado en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga.

Junto a los ataques, el gobierno de Trump ha reforzado sus fuerzas militares en la región como parte de una creciente campaña de presión contra el líder venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo en EEUU.

Mientras tanto, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones la semana pasada en una zona de atraque que se cree fue utilizada por cárteles de la droga venezolanos.

De confirmarse, sería la primera operación directa conocida en suelo venezolano desde que EEUU inició los ataques en septiembre.

