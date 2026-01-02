Estados Unidos de América Maduro evita desmentir los reportes de un ataque de la CIA en Venezuela y se muestra abierto a dialogar con EEUU sobre narcotráfico "Eso puede ser un tema que conversemos en unos días", se limitó a responder el líder venezolano sobre el supuesto ataque de la CIA en un muelle de Venezuela presuntamente usado para cargar embarcaciones con droga.

Video Con drones fue el ataque a muelle donde supuestamente cargaban embarcaciones con drogas: reportes

Nicolás Maduro evitó confirmar o desmentir durante una entrevista emitida este jueves el supuesto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó en territorio venezolano, pero dijo estar abierto a dialogar con Washington para alcanzar un acuerdo para combatir el narcotráfico.

A inicios de semana, Trump aseguró que Estados Unidos había destruido un área de atraque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, y que supondría el primer ataque terrestre de Washington en el país sudamericano.

"Eso puede ser un tema que conversemos en unos días", dijo Maduro al periodista español Ignacio Ramonet, quien le pidió detalles sobre esta cuestión tras recordar que el gobierno venezolano "no ha confirmado ni desmentido esta información".

"Lo que sí te puedo decir es que el sistema defensivo nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz. Te puedo adelantar algo por ahí", contestó Maduro en la entrevista, grabada el miércoles.

Ante la ausencia de detalles sobre la ubicación de la operación por parte de Estados Unidos, se especuló en redes sociales que un incendio en los almacenes en Maracaibo de Primazol, mayorista de químicos, pudo haber tenido que ver con el ataque.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, alimentó esos rumores al afirmar que "Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo" en la que, dijo, "mezclan la pasta de coca para hacer la cocaína".

"Presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcóticos", respondió el jefe de la empresa, Eduardo Siu.

Maduro dice estar abierto al diálogo y a alcanzar acuerdos con EEUU

Sin embargo, Maduro reiteró en la entrevista que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos, tras confirmar que no ha hablado con Trump desde una conversación telefónica que mantuvieron el 21 de noviembre, la cual calificó de "cordial y respetuosa".

"Creo que fue hasta agradable esa conversación, pero ahí las evoluciones posconversación no han sido agradables. Esperemos", dijo el líder venezolano.

Maduro ratificó que está dispuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos, especialmente en materia petrolera, migratoria y de lucha antinarcóticos.

“El gobierno de Estados Unidos sabe, porque se lo hemos comunicado a muchos de sus portavoces, que si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos”, dijo.

“Si quieren petróleo, Venezuela está lista para la inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran”.

Chevron Corp. es la única gran petrolera que exporta crudo venezolano a Estados Unidos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

También propuso la reactivación de un convenio para la deportación de venezolanos indocumentados en vuelos directos de Estados Unidos a Venezuela, que según Maduro fue cancelado unilateralmente por Washington hace tres semanas.

"Ellos hablan del tema de la migración, pero ellos son los que suspendieron el acuerdo de migración (...) Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse", sostuvo.

Nuevas excarcelaciones en Venezuela

Horas antes de la entrevista, el Ministerio de Servicio Penitenciario venezolano anunció la excarcelación de 88 detenidos durante las protestas poselectorales de 2024, calificadas como fraudulentas por multitud de organismos internacionales y por la oposición, que reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia.

La reelección de Maduro desató protestas que dejaron 28 muertes y 2,400 arrestos, de los cuales unos 2,000 han sido liberados, según registros oficiales.

A este grupo de 88 se suman otros 99 que el Gobierno liberó con medidas cautelares el 25 de diciembre, aunque oenegés como Foro Penal, que defiende judicialmente a "presos políticos", solo pudo verificar unos 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión por parte de Estados Unidos.

"Pese al contexto de permanente asedio contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral", alegó el Ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado.

