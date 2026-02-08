america latina

Tiembla en México: Se registra sismo en Oaxaca este domingo 8 de febrero

Un sismo de magnitud 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles en la zona metropolitana de la República Mexicana.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Expertos nos dicen cómo estar preparados en caso de que ocurra un sismo mayor en Utah

Un sismo de magnitud 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el centro y sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles de miles de habitantes.

Más sobre México

México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo impuesto por EEUU
1 mins

México envía ayuda humanitaria a Cuba en medio del bloqueo impuesto por EEUU

América Latina
Embajador Johnson reconoce a México tras detención de líder de 'Los Salazar', ligado al Cártel de Sinaloa
2 mins

Embajador Johnson reconoce a México tras detención de líder de 'Los Salazar', ligado al Cártel de Sinaloa

América Latina
¿Vas a ir al Super Bowl? México emite recomendaciones para inmigrantes viajeros
1 mins

¿Vas a ir al Super Bowl? México emite recomendaciones para inmigrantes viajeros

América Latina
Atacan a balazos a dos funcionarios en Sinaloa, México: ¿Cómo fue la agresión y quiénes son?
2 mins

Atacan a balazos a dos funcionarios en Sinaloa, México: ¿Cómo fue la agresión y quiénes son?

América Latina
El papa León XIV ha mostrado interés en visitar México "pronto", revela la Arquidiócesis Primada
2 mins

El papa León XIV ha mostrado interés en visitar México "pronto", revela la Arquidiócesis Primada

América Latina
Más "incertidumbre" por el libre comercio y las narcoguerras: el complicado panorama de México ante Trump en 2026
7 mins

Más "incertidumbre" por el libre comercio y las narcoguerras: el complicado panorama de México ante Trump en 2026

América Latina
Robos y secuestros agudizan el peligro de viajar por "la ruta del terror" en México y cuestan millones de dólares al comercio
7 mins

Robos y secuestros agudizan el peligro de viajar por "la ruta del terror" en México y cuestan millones de dólares al comercio

América Latina
El dueño mexicano del Miss Universo es investigado por una amplia red de presunta corrupción
5 mins

El dueño mexicano del Miss Universo es investigado por una amplia red de presunta corrupción

América Latina
Miles de millones de dólares y más de 10,000 soldados: Sheinbaum redobla su plan contra los carteles en Michoacán tras asesinato de Manzo
4 mins

Miles de millones de dólares y más de 10,000 soldados: Sheinbaum redobla su plan contra los carteles en Michoacán tras asesinato de Manzo

América Latina
Lo que revela el acoso sexual sufrido por Sheinbaum de la situación de las mujeres en México y la seguridad presidencial
3 mins

Lo que revela el acoso sexual sufrido por Sheinbaum de la situación de las mujeres en México y la seguridad presidencial

América Latina

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue 19 kilómetros al Noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a las 3:42 de la tarde.

PUBLICIDAD

En momentos más información...

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX