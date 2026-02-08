Tiembla en México: Se registra sismo en Oaxaca este domingo 8 de febrero
Un sismo de magnitud 5.7 se registró este domingo 8 de febrero en el sur de México, provocando la activación de las alertas sísmicas móviles en la zona metropolitana de la República Mexicana.
De acuerdo con el Sismológico Nacional, el epicentro fue 19 kilómetros al Noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a las 3:42 de la tarde.
En momentos más información...