Equipo SEAL y Marina de Guerra de Estados Unidos viajarán a México: ¿Qué tareas realizarán las fuerzas especiales?

En medio de las tensiones sobre una posible operación en territorio mexicano, el Senado del país vecino aprobó que elementos de élite de la Marina de Estados Unidos ingresarán a México en las próximas semanas. Estas serán las actividades que realizarán.

Elementos de élite de la Marina de Estados Unidos ingresarán a México en las próximas semanas. Así lo aprobó el Senado mexicano, como parte de un ejercicio de adiestramiento, en el marco de la colaboración bilateral.

Se trata del Equipo SEAL 2 de la Marina de Estados Unidos, quienes del 15 de febrero al 16 de abril estarán en territorio mexicano como parte del programa “Mejorar la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.

El equipo de élite de la Marina estadounidense ingresará a México a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea tipo C-130 Hércules, el domingo 15 de febrero y por 30 días permanecerá en territorio mexicano realizando diversas actividades.

¿Qué tareas realizarán en México?

Las labores de adiestramiento se realizarán en las instalaciones navales y centros de adiestramiento en los estados mexicanos de Campeche, ubicado en el sureste del país.

  • Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche
  • Jurisdicción del Sector Naval Carmen, en Ciudad del Carmen

De acuerdo con la documentación enviada al Senado de México, el ingreso autorizado contempla la llegada de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina estadounidense.

Su participación tiene un carácter formativo y de cooperación técnica, enfocado en el intercambio de conocimientos y capacidades con personal de la Armada de México.

En el programa de adiestramiento de elementos de élite de la Marina estadounidense se tienen contemplados ejercicios y actividades de entrenamiento en operaciones especiales, para mejorar las habilidades tácticas de las fuerzas mexicanas.

En medio de las dudas sobre una presunta intención de ingresar a territorio mexicano para realizar labores operativas, el Gobierno de México aseguró que este acuerdo se limita a la capacitación técnica, sin implicar operaciones de combate o presencia permanente de fuerzas extranjeras fuera de los ejercicios permitidos.

¿Qué es la Navy SEALs de EEUU?

Se trata de un cuerpo de élite de la Marina de Estados Unidos, uno de los cuerpos militares más equipados del mundo llamados Seal’s debido a que su principal fuerza de operaciones la hacen a través de Sea, Air and Land (Mar, aire y tierra).

Los Navy SEALs fueron fundados por el presidente John F. Kennedy en 1962, entrenados para todos los aspectos de la guerra no convencional y como apoyo militar inmediato en crisis en todo el mundo.

Están entrenados para realizar inserciones y extracciones por mar, aire o tierra a través de misiones encubiertas de guerra especial u operaciones especiales; captura de personal enemigo de alto perfil, incluidos terroristas. Recopilación de información e inteligencia mediante misiones especiales de reconocimiento, entre otras actividades.

