Caos aéreo en México: vuelos cancelados y desviados por operativo contra "El Mencho" en Guadalajara, Jalisco

Conoce qué vuelos han sufrido afectaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Tras los enfrentamientos del ejército mexicano contra integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desataron el caos con narcobloqueos y terminaron con el líder del grupo criminal, han sido cancelados diversos vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta este 22 de febrero.

De acuerdo con el sitio oficial del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de la capital jalisciense, se ha cancelado la llegada de al menos 32 vuelos que tenían previsto partir tanto de diversas ciudades mexicanas como de Estados Unidos.

Los viajes cancelados al Aeropuerto de Guadalajara desde territorio nacional fueron 6 de Ciudad de México, 3 de Monterrey, 3 de Puerto Vallarta, 2 de Tijuana, 1 de Villahermosa, 1 de La Paz, 1 de Cancún, 1 de Ixtapa/Zihuatanejo y 1 de Acapulco. Desde Estados Unidos: 4 de Los Ángeles, 2 de Fort Worth, 2 de Houston, 2 de San Francisco, 1 de Phoenix, 1 de Miami, 1 de Chicago y 1 de Las Vegas.

Mientras que al Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, de Puerto Vallarta , se cancelaron al menos 69 vuelos, principalmente de destinos internacionales, después del mediodía de este domingo, en tanto, dos más fueron desviados.

Los vuelos cancelados a Puerto Vallarta fueron 5 desde Guadalajara, 5 desde Monterrey, 5 desde la Ciudad de México, 2 desde Tijuana y uno desde cada una de las ciudades de Morelia, León, Querétaro y Ciudad Juárez.

Desde Estados Unidos ya no partieron los siguientes vuelos: 3 de Los Ángeles, 3 de Dallas, 3 de Phoenix, 3 de Houston, 3 de Seattle, 3 de San Diego y 2 de San Francisco. Tampoco llegarán a la ciudad los aviones que iban a partir desde Salt Lake City, Chicago, Atlanta, Portland, San José, Santa Ana, Birmingham y Nueva York.

Video Bloqueos e incendios hoy paralizan Colima, México, tras ola violenta por operativo contra CJNG y muerte de "El Mencho"


Lo mismo que para los 5 que estaban programados desde Vancouver, Canadá, 2 de Edmonton, 2 de Winnipeg y 2 de Toronto; además de los de Calgary, Quebec, Victoria, Regina, Kelowna y Comox.

Piden autoridades que usuarias salgan con tiempo para llegar a los aeropuertos

Aerolíneas como Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico compartieron en sus redes sociales comunicados para que las persones anticipen su llegada a los aeropuertos debido a los bloqueos carreteros en distintos puntos de México.

"Debido a bloqueos en las vialidades en diversos puntos de Jalisco, te recomendamos anticipar tu llegada para evitar contratiempos"
Aeroméxico


El aeropuerto de Guadalajara también compartió que los usuarios salgan con tiempo extra para llegar a tiempo a sus vuelos.

"Debido a situaciones imprevistas en la carretera a Chapala, es posible que haya alteraciones en el tráfico, por lo que sugerimos salir con tiempo extra para asegurar su llegada puntual. Agradecemos su comprensión", declararon.
Video EEUU emite alerta de viaje para cinco estados de México por violencia tras muerte de 'El Mencho'
