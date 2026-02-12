Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria a Sheinbaum, mientras México responde al republicano Carlos Giménez
Luego de que el congresista republicano, Carlos A. Gimenez, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum una "marioneta de la dictadura en Cuba", la Cancillería pidió al político respeto a la soberanía nacional de México.
Un nuevo frente de tensiones se abre a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Esto, luego de que el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, pidió respeto a la soberanía del país, tras la fuerte crítica del republicano Carlos A. Gimenez contra la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de X, el congresista republicano se lanzó el jueves contra la mandataria mexicana, a quien llamó “una marioneta de la dictadura en Cuba” y la acusó de estar “manejada” por agentes castristas que, según consideró, estarían saqueando al país.
En respuesta, el subsecretario Roberto Velasco le expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por los mexicanos y defendió la política exterior del país al buscar enviar ayuda humanitaria a La Habana ante el bloqueo energético impuesto desde Washington.
En ese sentido, le expresó que aunque no buscan confrontación con Estados Unidos, sí esperan respeto a las decisiones tomadas por México y al principio de no intervención.
Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por México. Nuestra política exterior es soberana y se basa en principios históricos. Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención. Seguimos abiertos al diálogo constructivo.Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE
Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por México. Nuestra política exterior es soberana y se basa en principios históricos. Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención. Seguimos abiertos al… https://t.co/fKfMHNrEsz— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) February 12, 2026
Las críticas de Carlos Gimenez
En los últimos días, Gimenez ha arremetido en redes sociales contra la gestión de la presidenta Sheinbaum acusando a su gobierno de debilitar el Estado de derecho en México y actuar en perjuicio de inversionistas estadounidenses, calificando al país como un “paria regional”.
Otro de los planteamientos más polémicos del congresista republicano es su caracterización de la presidenta Sheinbaum como una figura supuestamente influenciada por los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Además, ha señalado su preocupación por lo que él percibe como una colaboración con esos gobiernos y un respaldo implícito a personajes de la oposición cubana que visitan México.
Cuba agradece a México por ayuda humanitaria
Las críticas del republicano Carlos Gimenez ocurren luego de que el Gobierno de México envió ayuda humanitaria a Cuba ante el bloque energético de Estados Unidos a la isla.
Tras el envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria procedente de México, el presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves a la presidenta Claudia Sheinbaum por la llegada de dos embarcaciones de la Secretaría de Marina Armada de México.
Gracias México. Gracias, querida Claudia Sheinbaum. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a México.Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
TLS
Mira también: