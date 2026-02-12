Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria a Sheinbaum, mientras México responde al republicano Carlos Giménez

Claudia Sheinbaum fue elegida democráticamente por México. Nuestra política exterior es soberana y se basa en principios históricos. Como le expresé personalmente, no buscamos confrontación, pero sí el respeto a nuestras decisiones y a la no intervención. Seguimos abiertos al diálogo constructivo.

Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la SRE