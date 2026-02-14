Noticias

Identifican cuerpos abandonados en camioneta en Sinaloa, México; eran de una familia desaparecida

Los cinco cuerpos encontrados al interior de una camioneta en el municipio de Novolato, en Sinaloa, ya fueron identificados como miembros de una familia que había sido reportada como desaparecida el 7 de febrero.

N+ Univision
Por:N+ Univision
add
Video Detienen a padre de familia al salir de su casa para ir a trabajar en California; creen que alguien lo denunció

En medio de la violencia que se registra en el estado de Sinaloa , en México, la Fiscalía General del Estado informó que los cuerpos que habían sido encontrados al interior de una camioneta abandonada en el muncipio de Navolato, pertenecen a una familia que fue reportada como desaparecida desde el pasado 7 de febrero.

Entre las víctimas se encuentra un menor de edad de 17 años, así como hermanos, un padre de familia y su hijo, además de un amigo del grupo.

Las personas fueron identificadas como José Ángel Soto Espain, de 17 años; Juan Antonio Soto Espain, de 29 años; Luis Ramón Flores Cevallos (padre), de 38 años; Luis Armando Flores Vallejo (hijo), de 19 años, y Heriberto López Díaz, de 30 años.

Foto: N+

Las personas habían sido privadas de su libertad el 7 de febrero, cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre una carretera en Ahome, mientras regresaban de un viaje en Mazatlán.

Los análisis genéticos y la identificación de los cuerpos en el Servicio Médico Forense pudieron establecer la identidad legal de las víctimas.

La camioneta marca Mitsubishi color blanco, con los cinco cuerpos en el interior, fue ubicada el pasado miércoles 11 de febrero sobre la autopista Benito Juárez, en Navolato.

Foto: Comisión de Búsqueda de Sinaloa

La desaparición

de las 5 víctimas

El 7 de febrero de 2026 en el estado de Sinaloa, México, el grupo de cinco hombres fue privado de su libertad por sujetos armados mientras viajaban por la carretera Los Mochis-Ahome cuando se dirigían de Mazatlán hacia Ahome.

Todos eran civiles sin antecedentes penales, entre ellos un padre, su hijo de 19 años y un menor de 17, quienes fueron reportados como desaparecidos por sus familiares tras el suceso.

Una mujer que los acompañaba fue encontrada más tarde con signos de tortura, pero ellos permanecieron sin ser localizados durante varios días, hasta que sus cuerpos fueron hallados en el interior de una camioneta abandonada en el municipio de Navolato; sin embargo, fue hasta este sábado que identificaron los restos.

Estos hechos forman parte de un contexto más amplio de violencia en Sinaloa, donde grupos criminales disputan el control territorial y han incrementado secuestros y desapariciones. El caso de los cinco hombres se sumó a otros episodios de privación de la libertad y hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas en la región.

Tras la desaparición de los cinco hombres, colectivos de búsqueda y familiares salieron a las calles en marchas y protestas pacíficas, especialmente en ciudades como Mazatlán, para exigir justicia y el hallazgo con vida de las víctimas.

TLS

Inseguridad

