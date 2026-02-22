Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" ¿EEUU ayudó a México en el operativo en donde "El Mencho" fue abatido? Autoridades mexicanas confirmaron que Estados Unidos apoyó en el operativo contra Nemesio Oseguera, muerto este domingo 22 de febrero de 2026.

Jalisco amaneció sitiado. Un operativo de las Fuerzas Armadas de México para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, provocó un crudo enfrentamiento entre los uniformados y sicarios en un intento por detener la operación, dejando a 7 criminales sin vida, entre ellos el líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este grupo criminal no es ajeno a Estados Unidos. En enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellas al CJNG, por los niveles de violencia y terror ejercida para operar en territorio mexicano y traficar droga a la Unión Americana a través de la frontera sur.

Por ello, comienza a surgir la información de que Estados Unidos ayudó a las autoridades mexicanas en el operativo contra Nemesio Oseguera, muerto este domingo 22 de febrero de 2026.

¿EEUU ayudó a México en el operativo contra “El Mencho”?

Sí. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa de México informó que en el operativo participaron instancias de inteligencia militar central, y que dentro del marco de coordinación y cooperación con el gobierno de Estados Unidos, también hubo apoyo de autoridades estadounidenses.

Según la versión oficial, las Fuerzas Armadas de México, compuestas por elementos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional, agentes de la Fiscalía General de la República y el resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad, echaron mano de inteligencia militar propia, y “se contó con información complementaria” por parte de autoridades estadounidenses, sin brindar más detalles.

Los agentes que participaron en la operación en México son un equipo de militares estadounidenses especializados en recopilación de inteligencia sobre los cárteles de la droga, según reportó la agencia británica Reuters.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos reveló a ese medio que se trata del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, el cual está compuesto por varias agencias del gobierno estadounidense, y que habría jugado un papel fundamental en el operativo encabezado por las Fuerzas Armadas Mexicanas.

De acuerdo con el reporte, este grupo de trabajo inició desde enero pasado con un mapeo de las redes de miembros de los cárteles de la droga en la franja entre México y Estados Unidos.

Asimismo, un exfuncionario estadounidense, que pidió al medio su anonimato, señaló que Estados Unidos compiló un paquete detallado de objetivos para “El Mencho” y se lo proporcionó al gobierno mexicano previo al operativo.

Narcobloqueos tras la muerte de "El Mencho"

Tras el operativo federal en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco, se desató una ola de violencia y desorden en varias regiones de la república mexicana.

En múltiples puntos carreteros de Jalisco y estados como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y otros se reportaron bloqueos con quema de vehículos y enfrentamientos entre presuntos miembros del cártel y fuerzas de seguridad, lo que obligó a reforzar la presencia de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

En algunos casos, las afectaciones viales impidieron el tránsito normal y complicaron la movilidad de transportistas y automovilistas.

La violencia colateral alcanzó también zonas urbanas y turísticas, con incendios y cierres temporales de vías que obligaron a acciones preventivas por parte de las autoridades.

En el estado de Jalisco se activó un “código rojo” y se suspendieron clases y eventos públicos mientras la seguridad se intensificaba en carreteras y accesos principales, especialmente alrededor de Guadalajara y rutas hacia destinos como Puerto Vallarta.

Autoridades de la Embajada de Estados Unidos, emitieron alertas y recomendaciones a sus ciudadanos para resguardarse y evitar desplazamientos