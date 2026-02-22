Narcotráfico Desde el aire: así se vieron los bloqueos e incendios en Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho” Video aéreo muestra bloqueos, autos incendiados y operativo de seguridad en Puerto Vallarta tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Video Abaten a “El Mencho” en Jalisco, México; violencia sacude nueve estados

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, una ola de violencia llegó a Puerto Vallarta, donde un dron captó los incendios y bloqueos en uno de los principales destinos de playa de México.

El video, captado con un dron, muestra columnas de humo elevándose sobre distintas vialidades de la zona metropolitana de Puerto Vallarta, donde varios vehículos fueron incendiados para bloquear el paso.

PUBLICIDAD

Desde el aire se observan carreteras semivacías, unidades calcinadas, en medio de un operativo de seguridad y reportes de bloqueos en distintos puntos de la región, así como la llegada de patrullas y unidades de seguridad a los puntos donde los vehículos quedaron calcinados en distintas vialidades de Puerto Vallarta



También se observa que el humo negro se extiende desde las vialidades hasta la franja costera de Puerto Vallarta, donde las albercas de hoteles y zonas turísticas se observan prácticamente vacías.

Las autoridades informaron que al menos ocho vehículos fueron quemados y se colocaron ponchallantas, un camión quedó atravesado en el Libramiento Luis Donaldo Colosio, activando un operativo en toda la ciudad.

Activan código rojo en el Estado

Jalisco, Estado donde se encuentra Puerto Vallarta, emitió un código rojo y el gobernador Pablo Lemus recomendó a la población que no salga de sus hogares.

"Continuamos en Código Rojo, reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares, los

enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas; en unos momentos la Federación dará información oficial sobre los acontecimientos", informó Pablo Lemus.

FTA