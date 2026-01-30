Noticias

¿México dejará de enviar petróleo a Cuba por aranceles de Trump? Esto respondió Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum fijó la postura oficial del Gobierno mexicano frente a la decisión de Estados Unidos

N+ Univision picture
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que firmara una orden ejecutiva quedeclara a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

Dicho decreto establece aranceles punitivos a las importaciones de cualquier país que suministre petróleo a la isla, una medida que impacta directamente a naciones como México.

Durante su conferencia matutina, conocida como la Mañanera del Pueblo, realizada el viernes 30 de enero de 2026, Sheinbaum fijó la postura oficial del Gobierno mexicano frente a esta decisión.

México defiende la soberanía y el derecho internacional

La mandataria reafirmó que México mantiene una política exterior basada en el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, principios fundamentales del derecho internacional.

Advirtió que la aplicación de aranceles contra países que suministran petróleo a Cuba podría provocar una crisis humanitaria de gran alcance.

Afectaría directamente a hospitales, la alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, una situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes”, señaló.

Cancillería buscará diálogo con Estados Unidos

Sheinbaum informó que instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a establecer comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer con precisión los alcances del decreto, firmado por Trump el 29 de enero de 2026.

La presidenta subrayó que México analizará cuidadosamente cualquier escenario para evitar riesgos al país, sin abandonar su tradición histórica de solidaridad internacional.

“México no va a dejar solo al pueblo cubano”: Sheinbaum

En su mensaje, Sheinbaum enfatizó que el Gobierno mexicano buscará alternativas que permitan a poyar de manera humanitaria a Cuba.

Nuestra solidaridad siempre está con el pueblo cubano. México no va a dejar solo al pueblo cubano, pero necesitamos conocer los alcances del decreto y evitar riesgos para nuestro país. Siempre buscaremos las vías diplomáticas, el diálogo y formas humanitarias de apoyo”, declaró.

Trump no mencionó el tema en llamada bilateral

Finalmente, la presidenta reveló que en la llamada telefónica sostenida recientemente con Trump no se abordó el tema de Cuba, aclarando que únicamente se habló de la relación binacional entre México y Estados Unidos.

“En ningún momento lo mencionó él y, dado que no lo mencionó, nosotros tampoco tocamos el tema. Solo hablamos de la relación México–Estados Unidos. Siempre vamos a buscar la vía diplomática y evitar una crisis humanitaria”, concluyó la mandataria mexicana.

