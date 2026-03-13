Cuba ¿Quién es Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, quien habría negociado con EEUU? Una persona clave cercana al régimen cubano habría jugado un papel fundamental en los diálogos entre La Habana y Washington en medio de las presiones de las últimas semanas contra la isla.







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El régimen de Cuba confirmó que el país inició un diálogo con Estados Unidos, tras semanas del bloqueo energético de Washington al que ha orillado a La Habana, provocando apagones y casi la paralización de sus actividades.

Sin embargo, hay una persona que habría sido clave para los diálogos entre La Habana y Washington.

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Diversos medios internacionales informaron que en los diálogos entre Cuba y Estados Unidos, fue Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, quien ha sido un elemento clave.

El hombre de 41 años es una figura poco conocida, pero cuyos vínculos familiares lo enlazan directamente con el régimen castrista.

Hemos sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de EEUU. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba



Aunque no admitió que Rodríguez Castro haya participado de esos encuentros con una delegación procedente de Washington, se le ha visto cada vez más cerca de la estructura de poder que rodea a la dirigencia cubana, que encabeza Díaz-Canel.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido dentro y fuera de Cuba por el apodo de “El Cangrejo”, es una figura que combina herencia política, influencia militar y una creciente visibilidad en el círculo más cercano al poder en La Habana.

Heredero de una dictadura: ¿Quién es "El Cangrejo"?

Raúl Rodríguez Castro es nieto del exmandatario Raúl Castro e hijo de Débora Castro Espín y del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, quien durante años presidió el poderoso conglomerado militar GAESA, una estructura empresarial vinculada a las Fuerzas Armadas.

Esta posición familiar lo coloca dentro de la llamada élite político-militar cubana, donde ha desarrollado su carrera dentro del aparato de seguridad del Estado.

De acuerdo con la BBC, “El Cangrejo” es oficial del Ministerio del Interior y ha alcanzado el rango de teniente coronel, además de desempeñarse como jefe de la seguridad personal de su abuelo, Raúl Castro.

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Una posición que implica control directo sobre el acceso al exgobernante y cercanía permanente con los círculos más altos del poder cubano, que lo ha colocado frecuentemente en eventos oficiales o ceremonias públicas.

En algunos actos recientes ha sido visto escoltando a figuras clave del gobierno, como el presidente Miguel Díaz-Canel, lo que es visto como una señal de su peso dentro del entorno político y militar de La Habana.

Ante su cada vez más constante aparición en actos públicos, se había comenzado a plantear la posibilidad de buscar ocupar posibles cargos políticos, lo que ha generado polémica, debido a que Raúl Guillermo Rodríguez Castro representa una nueva generación dentro del círculo histórico del castrismo.

Entre la herencia familiar, la disciplina militar y las controversias que rodean su nombre, “El Cangrejo” encarna el perfil de un actor que opera en la frontera entre la seguridad del Estado, la élite económica y los amagos desde Washington D.C., que continúan asfixiando a la isla.