Adultos Mayores Calendario de pagos para adultos mayores: ¿A quiénes les pagan en la Tarjeta Bienestar mañana jueves? El calendario pagos Bienestar oficial indica qué beneficiarios reciben el depósito este jueves en la Tarjeta del Bienestar; te compartimos qué letra sigue

Durante marzo continúa la entrega del apoyo económico correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 para personas inscritas en programas sociales del Gobierno de México. En N+ Univsion te indicamos a quiénes le pagan mañana, 12 de marzo de 2026.

Este esquema de dispersión incluye a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las P ersonas Adultas Mayores y también a beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años, cuyos pagos comenzaron a distribuirse desde inicios de mes.

Los depósitos se realizan de manera escalonada y directamente en la Tarjeta del Bienestar, siguiendo un calendario basado en la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Quiénes cobran mañana jueves en la Tarjeta Bienestar?

De acuerdo con el calendario del bimestre, mañana jueves 12 de marzo de 2026 corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra L. Recuera que anteriormente te compartimos los pagos de todo el mes.

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta Bienestar, lo que permite retirarlo en cajeros automáticos, sucursales del Banco del Bienestar o utilizarlo para pagos en establecimientos.

Para el bimestre marzo-abril de 2026, los montos de apoyo son los siguientes:

Personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben 6,400 pesos por beneficiario.

Beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 años obtienen 3,100 pesos.

La pensión para adultos mayores es un apoyo económico dirigido a mujeres y hombres en todo México, con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de vida mediante una pensión no contributiva entregada de forma bimestral.

