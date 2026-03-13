Arrestos Arrestan a narco ‘top’, por el que ofrecían $2M de recompensa: ¿Quién es Sebastian Marset? Autoridades confirmaron el arresto de Sebastian Marset, un narco considerado de alto perfil. Aquí te damos más detalles sobre su perfil y lo que dice sobre él el Departamento de Estado

Autoridades informaron este viernes 13 de marzo de 2026 sobre el arresto de uno de los considerados narcos “top”: Sebastián Marset, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares. Aquí te compartimos detalles de la detención y el perfil que comparte el Departamento de Estado.

Sebastián Marset fue arrestado este viernes en Bolivia, según informó a la agencia de noticias AFP el Ministerio de Gobierno.

Un funcionario sudamericano dijo que “Sebastián Marset fue detenido en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana”.

¿Quién es Sebastián Marset?

Desde al menos 2023, Sebastián Marset es buscado por autoridades norteamericanas, por lo que es Departamento de Estado comparto algunos detalles sobre el narco y los delitos por los cuales se buscaba.