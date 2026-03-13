Arrestos

Arrestan a narco ‘top’, por el que ofrecían $2M de recompensa: ¿Quién es Sebastian Marset?

Autoridades confirmaron el arresto de Sebastian Marset, un narco considerado de alto perfil. Aquí te damos más detalles sobre su perfil y lo que dice sobre él el Departamento de Estado

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video “El Mencho”: "Narconómina" revela sueldos de hasta $9,000 para policías

Autoridades informaron este viernes 13 de marzo de 2026 sobre el arresto de uno de los considerados narcos “top”: Sebastián Marset, por quien se ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares. Aquí te compartimos detalles de la detención y el perfil que comparte el Departamento de Estado.

Sebastián Marset fue arrestado este viernes en Bolivia, según informó a la agencia de noticias AFP el Ministerio de Gobierno.

PUBLICIDAD

Más sobre narcotraficantes

Tras 28 años preso, ordenan la liberación inmediata de Héctor 'El Güero' Palma, exlíder del Cartel de Sinaloa
3 mins

Tras 28 años preso, ordenan la liberación inmediata de Héctor 'El Güero' Palma, exlíder del Cartel de Sinaloa

América Latina
El exlíder del Cartel de Sinaloa Héctor 'El Güero' Palma da otro paso hacia su liberación tras 28 años en prisión
3 mins

El exlíder del Cartel de Sinaloa Héctor 'El Güero' Palma da otro paso hacia su liberación tras 28 años en prisión

América Latina
Un mono 'sicario' y tigres de bengala: la obsesión de los narcos mexicanos por animales exóticos
4 mins

Un mono 'sicario' y tigres de bengala: la obsesión de los narcos mexicanos por animales exóticos

América Latina

Un funcionario sudamericano dijo que “Sebastián Marset fue detenido en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana”.

¿Quién es Sebastián Marset?

Desde al menos 2023, Sebastián Marset es buscado por autoridades norteamericanas, por lo que es Departamento de Estado comparto algunos detalles sobre el narco y los delitos por los cuales se buscaba.

  • Acusado de delitos relacionados con el crimen organizado en Paraguay y Bolivia
  • El 7 de marzo de 2024, fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, derivado del movimiento de ganancias del narcotráfico de su organización a través de instituciones financieras estadounidenses.
  • En agosto de 2023, las autoridades bolivianas ofrecieron una recompensa de 100 000 dólares por su captura.
Relacionados:
ArrestosNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX