Adultos Mayores Hoy hay pago en la Tarjeta Bienestar: ¿Cuándo es el próximo depósito en marzo 2026 para adultos mayores? Las personas adultas mayores hoy recibirán un pago en su Tarjeta Bienestar; te compartimos cuándo es el siguiente depósito en este mes de marzo

Las personas adultas mayores ya pueden cobrar su pago en la Tarjeta Bienestar, que corresponde al bimestre de marzo-abril, en caso de que apoyes a tu papás o que recibas este apoyo económico, en N+ Univisión te contamos quién va recibirlo hoy y cuando es el próximo depósito.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se trata de un apoyo universal a partir de los 65 años, que da 6 mil 200 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar otorga la cantidad de 3 mil 100 pesos cada dos meses.

El Gobierno de México señaló que estos programas sociales tienen como objetivo contribuir al bienestar y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, por medio de una pensión que también busca ampliar su acceso a la protección social. Recuerda que los depósitos se realizan por medio de la Tarjeta Bienestar.

Cabe señalar que en cuanto a la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo busca reconocer la historia y el esfuerzo de millones de mujeres en México, según el Gobierno federal.

¿Quién cobra hoy la pensión Bienestar?

El pago Bienestar de hoy, viernes 13 de marzo de 2026, corresponde a las y los beneficiarios cuya primera letra de su apellido comience con la letra M. Su depósito se refleja directamente en la Tarjeta Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden retirar el dinero o usarlo para compras cuando lo necesiten.

Mientras que el próximo pago de la Pensión Bienestar en marzo 2026, de acuerdo con el calendario será también para las personas cuyo apellido inicia con la letra M y lo recibirán el día martes, 17 de marzo de 2026.

El resto del calendario de pagos será según la primera letra del apellido del beneficiario:

N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo de 2026. P, Q: jueves 19 de marzo. R: viernes 20 de marzo. R: lunes 23 de marzo. S: martes 24 de marzo. T, U, V: miércoles 25 de marzo. W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo.

